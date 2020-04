Ondanks corona toch een feestelijke opening voor Broese in Post Utrecht

Boekwinkel Broese opende donderdag de deuren van hun nieuwe vestiging in Post Utrecht. In eerste instantie waren er allerlei feestelijkheden georganiseerd, maar die konden vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Toch ging het moment niet geheel stilletjes voorbij en dat was een verrassing voor de eigenaren van de winkel.

Erik en Sandra van Doorn hadden een programma samengesteld om de opening van hun winkel in het voormalige postkantoor te vieren. “We hadden allerlei sprekers uitgenodigd en wilden er een mooi moment van maken. Vanwege de coronamaatregelen zagen we alles in het water vallen.”

Zonder dat het echtpaar ervan op de hoogte was, heeft bedrijfsleider Grietje Braaksma in het diepste geheim de Utrechtse schrijver Ronald Giphart gevraagd om de nieuwe winkel te openen. Giphart heeft hier gehoor aan gegeven en op het moment van de opening knipte hij een lint door en verklaarde daarmee de winkel voor geopend. “Dat was voor ons een verrassing, maar wel een hele leuke verrassing. Zo was het toch een gezellige opening.”

Instroom

Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen, kan er maar een beperkt aantal klanten de winkel in. Net zoals in vele supermarkten staat er bij de ingang van de winkel zeep zodat mensen hun handen kunnen desinfecteren, liggen er handschoenen en is er een beperkt aantal mandjes beschikbaar. “We houden de instroom goed in de gaten. Het kan voorkomen dat mensen even moeten wachten. Binnen houdt iedereen rekening met elkaar, mensen gunnen elkaar de ruimte.”

De ingang van Broese is te vinden aan de Oudegracht. De winkel zit deels in het oude gedeelte van het voormalige postkantoor en deels in de nieuwe aanbouw. Omdat het postkantoor een monument is, moest het nieuwe gedeelte er op een slimme manier tegenaan gezet worden. Binnen is door middel van glas goed de scheiding tussen beide gedeeltes te zien.

Broese zat voorheen in een pand aan de Stadhuisbrug. Qua oppervlakte is de winkel er zo’n 400m2 op vooruitgegaan. Het aanbod bestaat naast ongeveer 90.000 boeken ook uit cd’s, vinyl, kaarten, puzzels en spellen.