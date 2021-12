Volledig geautomatiseerde afhaalwinkel Ochama komt naar Utrecht

De Chinese retailer Ochama lanceert binnenkort, naar eigen zeggen, een van de eerste volledig geautomatiseerde afhaalwinkels in Europa in Utrecht. Klanten kunnen er terecht voor zowel eten en drinken als bijvoorbeeld voor elektronica en kleding. In winkelcentrum Nova in Kanaleneiland wordt gewerkt aan de locatie van de ‘one-stop shop’, zoals Ochama het zelf noemt.

De retailer opent in totaal vier robottechnologie-gedreven ‘Pickup Shops’ in Nederland: in Utrecht, Leiden, Rotterdam en Amsterdam. “Ochama wil online winkelen in Europa eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijker maken”, schrijft het bedrijf.

Het idee is dat klanten er terecht kunnen voor onder meer boodschappen, woonaccessoires, elektronica en kleding. Ochama noemt zichzelf ‘een nieuw type warenhuis’. “Bij Ochama kunnen klanten alles in één keer krijgen, via click and pick. Ze kunnen hun online bestelde boodschappen en non-food artikelen ophalen bij de dichtstbijzijnde Pickup Shop, of gewoon aan huis laten bezorgen.”

Nieuwe winkel op komst in winkelcentrum Nova (Kanaleneiland, Utrecht). Als ik mij niet vergis wordt dit een filiaal van Ochama, een volledig geautomatiseerd afhaalconcept van de Chinese webwinkel JD .com. pic.twitter.com/I66WWtrQLD — Hans Dinkelberg (@uitdragerij) December 9, 2021

Alleen voor leden

Alleen als je lid bent kun je gebruik maken van de winkel. Dat is voor early birds nu nog gratis, maar kost anders 10,00 euro per jaar. Aan het einde van dit jaar opent de winkel in Leiden en de komende maanden in de andere steden, waaronder Utrecht.

Ochama is van een van de grootste Chinese webwinkels en heet in het eigen land ‘JD.com’. JD kiest in ons land voor een andere naam ‘om verwarring met sneakerketen JD Sports te voorkomen’, zo meldt het Nederlandse platform RetailTrends.