Beachvolleybaltoernooi King of the Court ook dit jaar weer in Utrecht

Beachvolleybaltoernooi King of the Court komt ook dit jaar weer naar Utrecht. Van 25 tot en met 28 augustus strijden verschillende teams om de begeerde titels Kings en Queens van Utrecht. Het nieuws werd afgelopen week bekendgemaakt door de organisatie.

Vorig jaar was King of the Court het eerste grote nationale evenement dat duizenden bezoekers trok. Het stadion op het Jaarbeursplein was coronaproof ingericht en het evenement was ook volledig uitverkocht.

King of the Court was het eerste internationale sportevenement in Nederland waarbij publiek aanwezig mocht zijn. In de 83 skyboxen in het stadion konden 425 mensen tegelijk de wedstrijden bijwonen, terwijl dat normaal meer dan duizend was.

King of the Court begint aankomend seizoen in het Duitse Hamburg en komt daarna naar Utrecht. Ook dit jaar wordt het stadion coronaproof en zal er volgens de organisatie ruimte zijn voor 450 tot 900 toeschouwers per keer.