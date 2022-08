Bekijk hier het parcours van de Vuelta in Utrecht

Na de Giro d’Italia in 2010 en de Tour de France in 2015, is het nu de beurt aan de Vuelta. De start van de Ronde van Frankrijk was een enorm feest in de stad en het net iets minder bekende Spaanse broertje zal dat moeilijk kunnen overtreffen. Maar met de komst van de start van de Vuelta is Utrecht wel de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft ontvangen. Bekijk in dit bericht de route van de eerste twee etappes. Wil je verder kunnen inzoomen? Dat kan via deze digitale kaart.



Donderdag 18 augustus

Ploegenpresentatie

Voordat de wielrenners echt van start gaan vindt de ploegenpresentatie plaats. De renners starten bij het Hampton-hotel in Hoog Catharijne waarna zij het winkelcentrum doorkruisen. Vervolgens zullen de verschillende teams één voor één op het Vredenburgplein het podium betreden. Optredens op het Vredenburgplein starten rond 17.00 uur en de presentatie van de wielrenners rond 18.00 uur. Nadat de ploegen op het podium hebben gestaan stappen ze in een boot op en varen ze over de singel weg. Langs de singel staan meerdere grote schermen, dus bezoekers kunnen ook aan het water zitten en wachten op de boot met de renners.

Vrijdag 19 augustus

Eerste etappe



Tijdens de eerste etappe koersen de renners met een ploegentijdrit door de straten van Utrecht. Tijdens zo’n rit moeten de verschillende ploegen om de beurt zo snel mogelijk het parcours afleggen. De etappe is 23,2 kilometer lang en gaat via de singels, de Maliebaan, Overvecht, Leidsche Rijn naar de finish op het Jaarbeursplein. De renners starten op de route om 16.00 uur met trainen. De echte start is rond 18.30 uur. De verwachting is dat de laatste ploeg rond 20.25 uur aankomt bij de finish.

Zaterdag 20 augustus

Tweede etappe



Wie de start van de twee etappe wil meemaken moet helaas naar Den Bosch toe, maar de finish vind plaats in Utrecht. De afstand die sporters gaan overbruggen is 175,1 kilometer. Het parcours loopt vanaf Den Bosch via verschillende dorpen en steden richting Utrecht. Via de Biltsestraatweg komen de wielrenners in de stad aan. De finish is op het Utrecht Science Park.

Het wielrennen bekijken?

Liefhebbers van de wielersport kunnen in principe langs de hele route van de eerste en tweede etappe in Utrecht plaatsnemen om te kijken naar de wedstrijd. Op sommige plekken zal dat uiteraard makkelijker gaan dan op andere plekken. Mocht je vlakbij het parcours wonen, dan kan je natuurlijk zelf wat stoelen, drinken en eten meenemen en het gezellig maken met de buren of vrienden. Tijdens de eerste etappe is er ook een fanzone op het Jaarbeursplein. Daar kunnen bezoekers renners ontmoeten, een kijkje nemen in de ploegleiderswagen, fietsen op een simulator, een cursus bandenwisselen volgen en shirts aanschaffen. Er zullen ook verschillende evenementen in de stad zijn, zowel langs het parcours als in de binnenstad waar men de wielrenners op grote schermen kan volgen.