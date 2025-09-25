Utrecht maakt zich op voor duel tegen Olympique Lyon; vechtpartij op Neude (update)

Na vijftien jaar is FC Utrecht er eindelijk weer bij: de Europa League-groepsfase. Vanavond wordt er om 21.00 uur afgetrapt in een uitverkochte Galgenwaard. DUIC ging donderdagmiddag, voorafgaand aan de wedstrijd, de stad in om te kijken hoe de sfeer erin zit.

De politie is in de stad niet te missen; zeker tien busjes rijden of staan rondom het gebied tussen de Domtoren, Janskerkhof en het Lucasbolwerk. Ook op straat fietsen diverse agenten rond, en staan er enkele beveiligers bij het fanplein voor de uitsupporters. Het ingerichte fanplein is nog zo goed als leeg, maar op de terrassen van Lucasbolwerk staan wel enkele tientallen supporters van Olympique Lyon (OL) rustig met elkaar te praten. Vooralsnog een rustige sfeer.

Bij de Domtoren zitten ook een aantal OL-supporters op het terras, omringd door een handjevol agenten. Twee supporters van de club uit Lyon, Paul en Esteban, staan tegen de Domtoren aan te roken. Ze vertellen dat ze woensdagnacht met de bus vanuit Lyon naar Utrecht zijn gereden, en rond 14.00 uur zijn aangekomen. Ze moeten rond 18.00 uur wel weer op het Janskerkhof zijn, want dan gaan ze met de bus voor uitsupporters naar de Galgenwaard. Na de wedstrijd gaan ze gelijk weer terug naar Lyon, vertellen ze.

Overwinning voor Olympique Lyon?

Utrecht zelf vinden ze een mooie stad, maar erg veel hebben ze natuurlijk niet gezien, leggen ze uit. Paul heeft zin in de wedstrijd, en als hij wordt gevraagd om een voorspelling zegt hij lachend: “Lyon gaat ze (FC Utrecht, red.) slopen: 1-3.” Zijn vriend Esteban moet lachen, maar tempert de verwachtingen. “Ik denk dat Lyon nipt wint met 0-1”, vertelt hij. Volgens de Fransen moet FC Utrecht uit gaan kijken voor de twintigjarige buitenspeler van Olympique Lyon: Malick Fofana. “Hij gaat zeker scoren”, zegt Paul. Of de twee vrienden nog bang zijn voor spelers van FC Utrecht, zijn ze eerlijk: “We kennen er eigenlijk geen.”

Of Olympique Lyon inderdaad met de 3 punten vertrekt uit de Galgenwaard, moet nog blijken. Om 21.00 uur is de aftrap. Fans die in het stadion zitten, worden gevraagd om in minuut 15 de zaklamp van hun telefoon aan te doen om een ‘lichtje te laten branden’ voor alle fans die de afgelopen 15 jaar dat FC Utrecht geen Europees eindtoernooi behaalde zijn overleden. Supporters die op televisie naar de wedstrijd gaan kijken, kunnen vanaf 20.00 uur inschakelen voor de voorbeschouwing bij Ziggo Sport, waar de wedstrijd ook te zien zal zijn.

Update

De sfeer in de binnenstad sloeg aan het eind van de middag om. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe op de Neude een grote vechtpartij gaande was, waarbij vuurwerk en stoelen worden gegooid. De politie was daarbij ook aanwezig.