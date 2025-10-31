Boetes voor FC Utrecht lopen op in Europa; bijna 60.000 euro

FC Utrecht laat weten dat de voetbalclub bijna 60.000 euro aan boetes heeft ontvangen van de Europese voetbalbond: de UEFA. Supporters van de plaatselijke FC zouden zich volgens de UEFA schuldig hebben gemaakt aan meerdere overtredingen bij verschillende wedstrijden in zowel de voorrondes als de groepsfase van de Europa League.

FC Utrecht laat weten dat de UEFA de Domstedelingen heeft beboet voor verschillende ongeregeldheden in de voorrondes, en bij de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon. De club meldt dat ze vooral is beboet voor het afsteken van vuurwerk, het gooien van vuurwerk, veldbetreding en kwetsende spreekkoren.

Eerder deze week kreeg FC Utrecht al een boete van 15.000 euro naar aanleiding van het afgestoken vuurwerk bij de uitwedstrijd tegen SC Freiburg. Ook kreeg de club te horen dat bij nieuwe ongeregeldheden FC Utrecht de eerstvolgende uitwedstrijd zonder supporters moet spelen. Hiervoor geldt een proeftijd van twee jaar. Al met al is FC Utrecht hierdoor tegen de 60.000 euro beboet.

Zwaardere straffen

FC Utrecht laat weten het recht te hebben om daders die zich aan bovenstaande feiten hebben schuldig gemaakt te identificeren. Waar mogelijk zal de club deze daders persoonlijk verantwoordelijk houden voor de schade en de daaropvolgende boetes. FC Utrecht geeft aan dat zwaardere straffen kunnen volgen bij herhaling van dergelijke overtredingen.