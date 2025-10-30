 FC Utrecht mogelijk zonder supporters in Europese uitwedstrijd na sanctie UEFA FC Utrecht mogelijk zonder supporters in Europese uitwedstrijd na sanctie UEFA
Archieffoto uit 2021 waarbij een deel van de FC Utrecht-aanhang fakkels afsteekt bij de Galgenwaard.
De Europese voetbalbond, UEFA, heeft FC Utrecht op de vingers getikt nadat er vuurwerk werd afgestoken door de aanhang van de Domstedelingen bij de uitwedstrijd tegen SC Freiburg. FC Utrecht moet een boete van 15.000 euro betalen, en mag geen supporters meenemen naar een Europese uitwedstrijd bij een overtreding binnen twee jaar.

Voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen SC Freiburg werd er vanuit het uitvak door supporters van FC Utrecht vuurwerk afgestoken. Er viel verder weinig te vieren, want de Domstedelingen verloren kansloos met 2-0.

Naast de boete van 15.000 euro heeft de UEFA geoordeeld dat FC Utrecht het risico loopt op een Europese uitwedstrijd zonder FC Utrecht-supporters, als de aanhang van de Domstedelingen weer over de schreef gaat. De UEFA heeft hiervoor een proeftijd van twee jaar ingesteld.

6 Reacties

  1. Sjaak

    Heel goed! Hopelijk dringt het nu eens tot die reptielenbreinen van de supporters door dat ze zich moeten gedragen…

  2. Bennie

    Kalm blijven Sjaakie.

  3. Wim

    Absoluut heel goed! En wat zou het goed zijn als de KNVB nu ook eens paal en perk stelde aan die zogenaamde ‘sfeeracties’ en dat idiote vuurwerk. Absoluut dieptepunt was vorig weekend die debiele confetti bij Feyenoord-PSV.

  4. Realist

    Jammer dat een kleine groepje of wellicht een individu het verpest voor de rest.

  5. WV

    Nu de KNVB nog. Eén keer vuurwerk: waarschuwing. Twee keer vuurwerk: wedstrijd zonder publiek. Drie keer vuurwerk: over en uit. Weg met die ‘sfeer’ hysterie.

  6. Herman

    Arme Bennie en zijn voormalige mede hooligans.
    Er wordt aktijd maar beweerd dat het klein groepje is, maar ondertussen is supportersgeweld bij Utrecht als zo’n 40 jaar een structureel probleem.
    In het stadion zit (te) grote groep stiekem mee te gniffelen of kijkt weg.

