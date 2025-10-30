De Europese voetbalbond, UEFA, heeft FC Utrecht op de vingers getikt nadat er vuurwerk werd afgestoken door de aanhang van de Domstedelingen bij de uitwedstrijd tegen SC Freiburg. FC Utrecht moet een boete van 15.000 euro betalen, en mag geen supporters meenemen naar een Europese uitwedstrijd bij een overtreding binnen twee jaar.
Voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen SC Freiburg werd er vanuit het uitvak door supporters van FC Utrecht vuurwerk afgestoken. Er viel verder weinig te vieren, want de Domstedelingen verloren kansloos met 2-0.
Naast de boete van 15.000 euro heeft de UEFA geoordeeld dat FC Utrecht het risico loopt op een Europese uitwedstrijd zonder FC Utrecht-supporters, als de aanhang van de Domstedelingen weer over de schreef gaat. De UEFA heeft hiervoor een proeftijd van twee jaar ingesteld.
Gekoppelde berichten
Kansloos FC Utrecht verliest opnieuw in de Europa League
FC Utrecht heeft in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg wederom geen punten weten te behalen.…
6 ReactiesReageren
Heel goed! Hopelijk dringt het nu eens tot die reptielenbreinen van de supporters door dat ze zich moeten gedragen…
Kalm blijven Sjaakie.
Absoluut heel goed! En wat zou het goed zijn als de KNVB nu ook eens paal en perk stelde aan die zogenaamde ‘sfeeracties’ en dat idiote vuurwerk. Absoluut dieptepunt was vorig weekend die debiele confetti bij Feyenoord-PSV.
Jammer dat een kleine groepje of wellicht een individu het verpest voor de rest.
Nu de KNVB nog. Eén keer vuurwerk: waarschuwing. Twee keer vuurwerk: wedstrijd zonder publiek. Drie keer vuurwerk: over en uit. Weg met die ‘sfeer’ hysterie.
Arme Bennie en zijn voormalige mede hooligans.
Er wordt aktijd maar beweerd dat het klein groepje is, maar ondertussen is supportersgeweld bij Utrecht als zo’n 40 jaar een structureel probleem.
In het stadion zit (te) grote groep stiekem mee te gniffelen of kijkt weg.