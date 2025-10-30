De Europese voetbalbond, UEFA, heeft FC Utrecht op de vingers getikt nadat er vuurwerk werd afgestoken door de aanhang van de Domstedelingen bij de uitwedstrijd tegen SC Freiburg. FC Utrecht moet een boete van 15.000 euro betalen, en mag geen supporters meenemen naar een Europese uitwedstrijd bij een overtreding binnen twee jaar.

Voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen SC Freiburg werd er vanuit het uitvak door supporters van FC Utrecht vuurwerk afgestoken. Er viel verder weinig te vieren, want de Domstedelingen verloren kansloos met 2-0.

Naast de boete van 15.000 euro heeft de UEFA geoordeeld dat FC Utrecht het risico loopt op een Europese uitwedstrijd zonder FC Utrecht-supporters, als de aanhang van de Domstedelingen weer over de schreef gaat. De UEFA heeft hiervoor een proeftijd van twee jaar ingesteld.