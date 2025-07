Mogelijke tegenstanders voor FC Utrecht in derde voorronde Europees voetbal zijn bekend

FC Utrecht weet tegen wie het moet gaan spelen na het tweeluik tegen Sheriff Tiraspol uit Moldavië. Tijdens de loting voor de derde voorronde van de Europa League kwam naar voren dat de club de verliezer van het duel FC Viktoria Plzen (Tsjechië) – Servette FC Genève (Zwitserland) treft, als het tweeluik tegen Sheriff Tiraspol wordt gewonnen. Wint Sheriff Tiraspol, dan speelt FC Utrecht in de Conference League tegen de verliezer van het duel RSC Anderlecht (België) – BK Häcken (Zweden).

Bij winst op Sheriff Tiraspol mag FC Utrecht zich klaarmaken voor een reis naar Tsjechië of Zwitserland. Als FC Utrecht over twee wedstrijden verliest van Sheriff Tiraspol, zakt de club uit de Domstad af naar de derde voorronde van de Conference League en speelt het tegen de verliezer van RSC Anderlecht – BK Häcken. De derde voorronde geldt voor beide toernooien als de een-na-laatste horde voor het bereiken van de groepsfase. In beide scenario’s speelt FC Utrecht de terugwedstrijd in de Domstad.

Europa League

De verliezer van het duel tussen de Tsjechen en Zwitsers lijkt op papier een redelijk gunstige tegenstander voor de club uit de Domstad. FC Utrecht had namelijk ook de verliezer van het duel Rangers FC (Schotland) – Panathinaikos FC (Griekenland) of de verliezer van het duel SK Brann (Noorwegen) – FC Salzburg (Oostenrijk) kunnen treffen. FC Utrecht zal – mocht het dus van Sheriff Tiraspol winnen – op donderdag 7 augustus uit moeten spelen. De terugwedstrijd op donderdag 14 augustus zal plaatsvinden in Utrecht.

Morgen (dinsdag 22 juli) vindt om 19.00 uur de wedstrijd FC Viktoria Plzen – Servette Genève FC plaats. Op woensdag 30 juli wordt om 21.00 uur in Genève afgetrapt voor de terugwedstrijd.

Conference League

In het geval dat FC Utrecht wordt uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League, mag Utrecht zich klaarmaken voor een reis naar Anderlecht of Göteborg. De heenwedstrijd zal op donderdag 14 augustus plaatsvinden in België of Zweden. De terugwedstrijd wordt op donderdag 21 augustus gespeeld in de Utrechtse Galgenwaard.

Komende donderdag (24 juli) wordt om 20.00 uur de wedstrijd RSC Anderlecht – BK Häcken gespeeld. Een week later (donderdag 31 juli) vindt om 19.00 uur de wedstrijd BK Häcken – RSC Anderlecht plaats.

Sheriff Tiraspol

Het vervolg van Utrechts Europese avontuur is dus afhankelijk van het tweeluik tegen Sheriff Tiraspol – een propagandaclub die nauw verbonden is met de pro-communistische regio Transnistrië. De heenwedstrijd van dit tweeluik vindt komende donderdag (24 juli) plaats in Nisporeni. De terugwedstrijd wordt op donderdag 31 juli afgewerkt in de Galgenwaard.