FC Utrecht voor Europees voetbal niet naar Tiraspol door rood reisadvies, maar naar ander stadion

Sheriff Tiraspol heeft zich donderdagavond geplaatst voor de tweede voorronde van de Europa League door over twee wedstrijden te winnen van het Kosovaarse Prishtina. Hierdoor zal FC Utrecht het moeten opnemen tegen Sheriff Tiraspol uit Moldavië, of eigenlijk Transnistrië. De heenwedstrijd zal niet plaatsvinden in het stadion van Sheriff Tiraspol, maar in de stad Nisporeni.

Sheriff Tiraspol laat weten dat de heenwedstrijd van donderdag 24 juli zal plaatsvinden in het Nisporeni Central Stadium, een kleine 150 kilometer naar het westen rijden vanaf het stadion van Sheriff Tiraspol. Serghei Pogrebnoi, ‘international department specialist’ bij Sheriff Tiraspol, vertelt aan DUIC dat ze de wedstrijd het liefst in Tiraspol hadden laten plaatsvinden.

Volgens Pogrebnoi heeft FC Utrecht enkele weken geleden een verzoek ingediend bij de UEFA om de wedstrijd buiten Transnistrië te laten plaatsvinden. Hij stelt dat de wedstrijd prima in Tiraspol afgewerkt kunnen worden: “In het verleden hebben wij ook andere Nederlandse ploegen zoals Twente en AZ ontvangen, en dat ging toen ook gewoon goed.” AZ ging bij de club op bezoek in 2009, FC Twente in 2010.

Vrijdagochtend om 09.00 uur geeft ook FC Utrecht aan dat de wedstrijd inderdaad in Nisporeni zal worden gespeeld. FC Utrecht heeft de UEFA laten weten dat er een rood reisadvies is afgegeven voor de regio Transnistrië door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na ‘goed overleg’ met de Europese voetbalbond is de wedstrijd zodoende verplaatst.

5.200 plekken

Het Nisporeni Central Stadium is in 2021 gebouwd en biedt plek voor 5.200 toeschouwers; een groot contrast ten opzichte van de Utrechtse Galgenwaard die plek biedt voor 23.750 toeschouwers. In de Galgenwaard wordt op donderdag 31 juli de terugwedstrijd van het tweeluik gespeeld. Een verlenging en strafschoppenserie zal – mocht het zover komen – ook in het stadion van FC Utrecht plaatsvinden.

De terugwedstrijd in de Galgenwaard was eerst uitverkocht, maar doordat niet alle seizoenkaarthouders hun plek hadden teruggekocht zijn er nog kaarten beschikbaar voor de liefhebbers.

Loting

Komende maandag hoort FC Utrecht welke mogelijke tegenstanders de club kan treffen in de derde voorronde van de Europa League of Conference League.