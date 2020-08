FC Utrecht bevestigt komst Eljero Elia

Twee dagen na het vastleggen van Mimoun Mahi, heeft FC Utrecht de selectie opnieuw voorzien van een aanvallende kwaliteitsimpuls. Dertigvoudig international Eljero Elia zette woensdag in Stadion Galgenwaard zijn handtekening onder een tweejarig contract. De 33-jarige linksbuiten komt transfervrij over van de Turkse stuntkampioen Istanbul Başakşehir.

Voor Elia bestond veel interesse uit binnen- en buitenland, onder meer Engelse en Italiaanse clubs dongen naar zijn diensten, maar de vleugelspits viel voor het enthousiaste verhaal van technisch directeur Jordy Zuidam en grootaandeelhouder Frans van Seumeren. Daarnaast wilde Elia graag terugkeren naar Nederland, waar hij een huis laat bouwen op dertig minuten rijden van Stadion Galgenwaard.

Sporen verdiend

“Eljero is een speler die in heel Europa zijn sporen heeft verdiend”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de clubsite van FC Utrecht. “Hij heeft prijzen gepakt in Nederland, Turkije en Italië en wil nu graag succesvol zijn als speler van FC Utrecht. Eljero speelt attractief, aanvallend, met branie en koppelt dynamiek en acties aan rendement in de vorm van doelpunten en assists. Daarnaast is hij een sterke persoonlijkheid en weet wat er gevraagd wordt op het allerhoogste niveau. Hij gelooft in onze ambities en is ontzettend gedreven om hierin van belangrijke waarde te zijn. We zijn er blij mee en trots op dat we Eljero voor twee seizoenen aan ons hebben verbonden.”

De dertigvoudig international begon zijn carrière bij ADO Den Haag en kwam vervolgens uit voor FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton en Feyenoord. Die laatste club verkocht de aanvaller in de zomer van 2017 aan Istanbul Başakşehir.