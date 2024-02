FC Utrecht heeft eerste aanwinst voor volgend seizoen binnen: Alonzo Engwanda komt over van RSC Anderlecht

FC Utrecht heeft de eerste versterking voor het volgende seizoen al binnen. De 21-jarige middenvelder Alonzo Engwanda komt in de zomer over van RSC Anderlecht. Hij tekent voor vier jaar in Utrecht.

Engwanda doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht en debuteerde in 2022 in de beloftenploeg, die op het tweede niveau van België speelt. Hij speelde 43 wedstrijden voor Anderlecht en is Belgisch jeugdinternational.

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij met Engwanda. “Alonzo is een verdedigende middenvelder, die beschikt over een goed gevoel voor het kiezen van positie”, aldus Zuidam. “Daarnaast heeft hij een goede technische vaardigheid en heeft hij een goede versnelling in huis – met én zonder bal. We zijn blij dat Alonzo zich voor vier seizoenen aan ons heeft verbonden en kijken uit naar een mooie samenwerking.”