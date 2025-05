FC Utrecht in de lift: al ruim 10.000 seizoenkaarten verkocht

FC Utrecht heeft tien dagen na de startdatum van de verkoop al ruim 10.000 seizoenkaarten verkocht. Met dat bericht komt de voetbalclub op hun website. Het nieuws komt nadat het seizoen 2024-2025 vorige week werd afgesloten met het hoogste aantal punten ooit in een seizoen.

Nog nooit verkocht FC Utrecht in tien dagen 10.000 seizoenkaarten; vorig seizoen werd dat aantal pas na 42 dagen bereikt. Van de huidige seizoenkaarthouders heeft ruim 55 procent diens seizoenkaart verlengd. Supporters die afgelopen seizoen ook al in het bezit waren van een seizoenkaart hebben tot en met maandag 23 juni de tijd om hun seizoenkaart te verlengen. Daarna worden ook hun plekken vrijgegeven voor de losse verkoop.

Transfers

Ook op de transfermarkt doet FC Utrecht goede zaken. FC Utrecht wist eerder vleugelspelers Yoann Cathline en Miguel Rodrigues op te kopen. Zij zijn vastgelegd tot de zomer van 2028. Hierdoor krijgt de plaatselijke FC op zijn minst een aanzienlijke transfersom bij een verkoop deze zomer. Daarnaast heeft de club uit de Domstad al diverse versterkingen aangetrokken. Zo werd middenvelder Davy van den Berg teruggehaald naar de Galgenwaard, en mocht trainer Ron Jans ook Mike Eerdhuijzen en Dani de Wit toevoegen aan zijn selectie.

Technisch directeur Jordy Zuidam zal het druk gaan krijgen deze zomer, ook omdat de voorrondes van Europees voetbal een stuk eerder starten dan het nieuwe seizoen van de Eredivisie. Zo is het nog steeds onduidelijk of de toekomst van de gehuurde Ivoriaanse spits Sébastien Haller in de Galgenwaard ligt, of dat er nog een nieuwe spits moet worden aangetrokken door Zuidam. Daarnaast loopt ook het huurcontract van Paxten Aaronson, Oscar Fraulo en Anthony Descotte af deze zomer.