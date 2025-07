FC Utrecht presenteert nieuwe thuisshirt: ‘Kracht, herkenbaarheid en trots staan centraal’

FC Utrecht heeft het nieuwe thuisshirt bekendgemaakt voor het komende seizoen. In het shirt, dat moet gaan schitteren in de Galgenwaard, staat de Domtoren centraal. Kledingmerk Castore heeft bovendien de diagonaal weer terug laten komen in het shirt.

Voor het thuisshirt van het seizoen 2025-2026 is gekozen voor de kleuren ‘Chinese Red en Brilliant White’, volgens de website van de voetbalclub. In het diagonaal zijn de contouren van de Domtoren verwerkt. De kerktoren van de stad heeft eveneens een prominente rol in de bedrukking van de rugnummers. “Kracht, herkenbaarheid en trots staan centraal in het ontwerp”, schrijft de club.

Het shirt kost 85 euro zonder bedrukking voor volwassenen en 65 euro voor kinderen. Rugbedrukking kost 20 euro extra, en voor een Eredivisiebadge op de schouder moet 5 euro betaald worden.