Gemeente bereid om meer subsidie aan Utrecht Cangeroes te geven voor sportlocatie

De gemeente Utrecht heeft aangegeven toch ruimer subsidie te willen betalen aan basketbalvereniging Utrecht Cangeroes. Op 22 december kende de gemeente de vereniging een subsidie van 75.000 euro voor vier jaar toe, om de huurverhoging van de sportlocatie in Overvecht op te vangen.

Het bestuur van de Cangeroes liet daarop weten dat de incidentele subsidie niet dekkend zou zijn. Daarmee kon de club alleen de huurverhoging van 75.000 euro dekken. De basketbalvereniging zou de zalen niet gebruiksklaar kunnen maken voor andere sporters met die subsidie.

De uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van een aanvraag van de Cangeroes. “In goed en redelijk overleg met de vereniging maken we dit bedrag dan definitief”, schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. De subsidie blijft echter incidenteel en dus niet blijvend.

Voorwaarden

Een voorwaarde voor de subsidie blijft dat de sportvereniging ruimte moet maken voor andere sporters in Utrecht. Dat kan door de overige zalen te verhuren, of door alle activiteiten van de club naar Overvecht te halen. Ook zouden de Cangeroes zich moeten inzetten voor de kinderen en jongeren in Overvecht.

Nieuwe afspraken

BC Utrecht Cangeroes maakt volgens de gemeente al twaalf jaar gebruik van een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Omdat de afspraken zijn gewijzigd, waarin de basketbalvereniging nu is aangemerkt als hoofdgebruiker, moet Cangeroes nu ook de volledige huur van de hal betalen.

De gemeente zegt naar meerdere oplossingen te hebben gezocht. Zo is onder meer gekeken of Cangeroes gebruik kon maken van een gemeentelijke sporthal. “Vanwege de hoge bezettingsgraad in onze gemeentelijke accommodaties blijkt dit geen optie”, was eerder te lezen in een brief aan de raad.