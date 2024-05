Heren van Utrechtse hockeyclub Kampong winnen eerste finale; zondag kan het team kampioen worden

De hockeyers van Kampong (h) hebben zaterdag de eerste wedstrijd in de finale om de landstitel gewonnen van Rotterdam. Door de 1-2 overwinning hebben de Utrechters een aardige uitgangspositie voor de terugwedstrijd zondag op eigen terrein.

In één weekend beslissen Kampong en Rotterdam wie de landskampioen van dit seizoen wordt. In de halve finale versloeg Kampong Oranje-Rood. Rotterdam versloeg de topfavoriet Bloemendaal. Voorheen werden de play-offs om twee gewonnen wedstrijden gespeeld. Elke wedstrijd was daardoor een slag op zich. In de nieuwe opzet wint de ploeg die na twee wedstrijden het beste resultaat heeft.

Rebound

In Rotterdam kwam Kampong in het eerste kwart op voorsprong door een goal van Silas Lageman. Een goede actie van Dobbelaar zorgde voor een kans van Finn Beijnen. De Rotterdamse goalie kon redden, maar de rebound was voor Lageman. In de lucht nam hij de bal aan en tikte hem binnen.

Kampong liet het initiatief aan Rotterdam wat in de eerste twee kwarten weinig gevaar kon stichten. Het derde kwart Lukte dat wel. Herzbercher, de 38-jarige topscorer aller tijden van de Hoofdklasse ,maakte gelijk. De gelijkmaker gaf Rotterdam hoop en energie op een beter resultaat. Kampong zakte verder terug, vertrouwend op hun vlijmscherpe counters. Die counters leidde tot drie strafcorners.

Titel

De laatste hiervan werd met een lichaam van de lijn gewerkt wat resulteerde in een Strafbal. Jip Janssen, de topscorer van de hoofdklasse, pushte deze keihard binnen. Met de goede uitgangspositie door de uitoverwinning kan Kampong de titel al ruiken. Toch zal Kampong-coach Tim Oudenaller zijn team eenvoudig met beide benen op de grond houden.

Bloemendaal, de nummer één van de competitie, won de eerste uitwedstrijd ook in Rotterdam met 2-1. Toch werd het in de tweede wedstrijd verslagen. Zondag om 16.00 uur begint de tweede finale om de landstitel op een uitverkochte Klapperboom.