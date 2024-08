IJslandse verdediger Kolbeinn Finnsson tekent meerjarig contract bij FC Utrecht

FC Utrecht heeft de IJslandse verdediger Kolbeinn Finnsson binnen. De 24-jarige linksback komt over van het Deense Lyngby BK en tekent voor drie jaar, met de optie om daar nog een vierde jaar aan vast te plakken.

Finnsson begon met voetballen bij de IJslandse club Fylkir uit Reykjavík, waar hij al op 14-jarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoofdmacht. In 2016 vertrok Finnsson, een zoon van oud-prof Finnur Kolbeinsson, naar FC Groningen. In Groningen doorliep hij een deel van de jeugdopleiding, waarna hij aan de slag ging bij het Engelse Brentford FC. Later speelde hij ook nog bij Borussia Dortmund II, om vanuit daar over te stappen naar het Deense Lyngby BK. Daar speelde hij 53 wedstrijden.

Nu vervolgt Finnsson dus zijn carrière bij FC Utrecht, waar hij de eerste IJslander in de hoofdmacht zou kunnen worden. Hij gaat bij FC Utrecht spelen met rugnummer 5.

“Het voelt heel goed om hier te zijn”, vertelt Finnsson bij zijn eerste interview in Stadion Galgenwaard. “Een paar weken geleden hoorde ik voor het eerst van de interesse vanuit FC Utrecht. Vanaf dat moment was ik meteen enthousiast en de trainer Ron Jans ken ik nog een beetje van mijn tijd bij FC Groningen. De club past goed bij mij vanwege de speelstijl, ik ben een speler die veel energie in de wedstrijd legt en hard werkt. Ik geef altijd 100% voor het team en kijk enorm uit naar mijn tijd hier.”