Janssen sleept Kampong naar Landstitel

Op een afgeladen Klapperboom won Kampong de landstitel. De heenwedstrijd won Kampong met 2-1 in Rotterdam. In het tweede finaleduel volstond 2-2 voor de landstitel. Een groots feest barste los in de met meer dan 4000 man gevulde ‘Klapperboom’. Jip Janssen zorgde zorgde met twee strafcorners voor de Utrechtse goals.

Kampong begon vol power aan de wedstrijd. Na een aanval van Duco Telgenkamp kreeg Kampong de eerste strafcorner van de wedstrijd. Rotterdam lukte het niet deze volgens de regels te verdedigen. Vier keer werd er een nieuwe corner gegeven. De vijfde was raak. 1-0 voor Kampong dankzij Jip Janssen. Rotterdam moest op zoek naar de gelijkmaker. Dat lukte nog in het eerste kwart.

Het tweede Kwart leek even goed te beginnen voor Kampong, Na twee minuten weer een strafcorner. la Cucaracha klonk even, maar de goal werd afgekeurd. Telgenkamp werd afgefloten voor overtreding. Hij kreeg geel en dus een tijdstraf van 10 minuten. De spits die goed in de wedstrijd zat raakte geblesseerd en keerde niet meer terug op het veld. Met tien man moest Kampong het tweede kwart afmaken.

Rotterdam maakte van het overtal gebruik. De gasten zette druk en wie anders dan Jeroen Herzberger zette de ploeg op voorsprong. Met deze stand stonden de ploegen gelijk en moeten shoot-outs de beslissing brengen.

Vetrouwen

Kampong toonde in de tweede helft het daar niet op te willen laten komen. Internationals Balk, De Geus en Janssen lieten zien dat ze bij de beste hockeyers van Nederland horen met goede acties, intercepties en snelle omschakelingen. Het derde kwart groeide het vertrouwen bij Kampong. Het vierde kwart groeide het vertrouwen zo dat ze Rotterdam onder druk bleven zetten. Vier strafcorners kregen de Utrechters. Voor de vierde riep Coach Tim Oudenaller schutten Jannsen naar de kant. Met zijn handen rond zijn mond, om liplezen te voorkomen, wees hij de zwakke plek van de Rotterdamse defensie.

De coach had het goed gezien, want de blauwe massa ontplofte bij de 2-2 van Janssen. Nog vier minuten op de klok om deze stand te verdedigen. Rotterdam kon geen vuist meer maken. De 4000 toeschouwers konden hun vuisten wel ballen. Dit keer van vreugde bij het laatste fluitsignaal.