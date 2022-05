Jonge Australische aanwinst voor FC Utrecht: verdediger Joshua Rawlins (18) voor vier jaar vastgelegd

FC Utrecht haalt de jonge Australische verdediger Joshua Rawlins naar de Domstad. De 18-jarige Australiër komt transfervrij over van Perth Glory en heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2026. Rawlins is de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen, in navolging van Taylor Booth en Luuk Brouwers.

Rawlins begon met voetballen bij Dianella Soccer Club en doorliep vervolgens de jeugdopleiding bij Perth Glory, waar hij dus tot en met dit seizoen speelt. Hij debuteerde in november 2020 in het betaalde voetbal. Rawlins speelde 33 duels in de A-League en vier partijen in de Aziatische Champions League. Ook is hij Australisch jeugdinternational.

“Joshua is een voetballende rechtsback. Hij is goed in de passing en dribbel en heeft enorm veel drive naar voren”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam over de nieuwe aanwinst. “Verdedigend lost hij situaties vaak op basis van spelinzicht op en hij is ook vrij intelligent in de manier waarop hij zijn duels speelt. Joshua heeft bovendien een goede snelheid en beschikt over, zeker voor iemand van zijn leeftijd, veel flair en uitstraling.”

Rawlins kan de vijfde Australiër worden in het eerste elftal van FC Utrecht. Tommy Oar, Adam Sarota, Michael Zullo en Daniel Arzani gingen hem voor.