Kansloos FC Utrecht verliest opnieuw in de Europa League

FC Utrecht heeft in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg wederom geen punten weten te behalen. In de derde wedstrijd van de Europa League-groepsfase verloren de Domstedelingen opnieuw. Het FC Utrecht van Ron Jans werd met 2-0 verslagen door SC Freiburg. De nederlaag zorgt ervoor dat FC Utrecht een-na-laatste staat in de ranglijst van de Europa League.

FC Utrecht had in de eerste helft weinig tot niets in te brengen tegen SC Freiburg. De Duitsers scoorden in de 20ste minuut dan ook de 1-0 via Yuito Suzuki. De Japanse middenvelder schoot via een lage voorzet van linksachter Christian Günter overtuigend binnen in de bovenhoek. Aan het einde van de eerste helft scoorde SC Freiburg ook nog de 2-0. Vincenzo Grifo schoot een vrije trap buiten het bereik van keeper Vasilis Barkas binnen.

De tweede helft was niet veel beter ten opzichte van de eerste 45 minuten. Na een uur voetballen gaf Gjivai Zechiël nog een lage voorzet op Miguel Rodriguez, maar die schoot slap op de doelman af. FC Utrecht staat hierdoor na drie wedstrijden op nul punten en een doelsaldo van -4 op de 35ste plek in de Europa League. Alleen het Schotse Rangers FC doet het nog slechter; zij staan met 0 punten en een doelsaldo van -5 op de laatste plek.

Programma

De eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht is de uitwedstrijd tegen AZ Alkmaar voor de Eredivisie. Die wedstrijd wordt komende zondag om 16.45 uur afgetrapt. De eerstvolgende wedstrijd in de Europa League vindt plaats op donderdag 6 november om 18.45 uur in de Galgenwaard tegen het Portugese FC Porto. De Portugese ploeg verloor donderdagavond net als FC Utrecht met twee doelpunten verschil; Porto verloor met 2-0 van Nottingham Forest, een tegenstander die de Domstedelingen op 11 december mogen verwelkomen in Utrecht.