Nieuwe datum voor afgelaste wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht

De eerder afgelaste wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht wordt ingehaald op woensdag 4 december om 20:00 uur. Het duel vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Oorspronkelijk stond de wedstrijd gepland voor zondag 15 september, maar deze werd afgelast vanwege politiestakingen. De gemeente Amsterdam vond het onverantwoord om het duel zonder politiebegeleiding door te laten gaan, omdat de veiligheid van spelers, supporters en de openbare orde in de stad niet kon worden gegarandeerd.

FC Utrecht liet toen weten te balen van het besluit: “Politieagenten hebben het volste recht om te gaan staken, maar de club had graag in samenwerking met onder meer Ajax en de gemeente Amsterdam de optie om het duel met publiek te kunnen spelen, verder uitgezocht. De in de voorbije dagen gevoerde gesprekken, stemden iedereen hoopvol.”