Parcours La Vuelta 2022 gepresenteerd in Madrid: weinig Utrechtse aanpassingen

In Madrid is donderdagavond het parcours van La Vuelta 2022 bekendgemaakt. Na twee jaar uitstellen, start op 19 augustus de 77e editie in Utrecht met een ploegentijdrit. Daarna volgen twee etappes door de provincies Utrecht en Noord-Brabant. De route door de stad was al bekend, want de wielerronde zou eigenlijk in 2020 al starten in Utrecht, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan.

“De route in de stad Utrecht heb ik al even kunnen schouwen: er hoeft weinig aangepast te worden, omdat de straten er nog goed bij liggen”, zegt wethouder Klaas Verschuure. Hij kwam als vertegenwoordiger van het organisatiecomité ook aan het woord bij de presentatie gisteravond. Dat comité bestaat uit de provincies Utrecht, Noord-Brabant en de steden Breda, ’s-Hertogenbosch en Utrecht.

“Utrecht heeft enige ervaring. Eerder ontvingen wij de Giro d’Italia (2010) en de Tour de France (2015). Met de komst van La Vuelta zijn wij straks de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft ontvangen”, aldus Verschuure.

Fietsparadijs

Volgens de wethouder staan de twee provincies, drie steden en de 34 parcoursgemeenten al enige tijd in de startblokken. “En dat geldt ook voor de vele vrijwilligers, bedrijven, sportverenigingen en scholen die allemaal een mooi feest in hun buurt willen maken van La Vuelta Holanda. Ik denk dat iedereen er enorm naar uitkijkt!”

Ook Vuelta-directeur Javier Guillén is blij dat de wielerronde terug kan keren naar onder meer Utrecht ‘zonder ook maar enig enthousiasme te verliezen’. “In een speciaal jaar […] kijken we uit naar een onvergetelijke start in een authentiek fietsparadijs als Nederland.”

Tekst loopt door onder Tweet

🔥 Etapa 1 | Stage 1 🔥 🚩 Utrecht > Utrecht 🏁

🚴 23,3 km 🇪🇦 Una contrarreloj por equipos más larga que sus antecesoras.

🇬🇧 An opening team time trial longer than that of previous editions.#LaVuelta22 pic.twitter.com/lciWHRFONc — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

Routekaarten

Na de ploegenpresentatie op 18 augustus is de Vuelta nog drie dagen in Nederland. Te beginnen met de ploegentijdrit in Utrecht, de dag erna de etappe van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht en als laatste de etappe in Breda.

De ploegentijdrit start op het Jaarbeursplein, gaat onder meer over de Catharijne- en Maliesingel richting Overvecht en keert terug via Leidsche Rijn naar het Jaarbeursplein. De tweede etappe start in ’s-Hertogenbosch en komt aan op het Utrecht Science Park.