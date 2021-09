Data bekend: La Vuelta op 18, 19 en 20 augustus 2022 in Utrecht

Dat de Ronde van Spanje naar Nederland komt was al even bekend, maar nu is ook duidelijk op welke data het gaat gebeuren. La Vuelta is van 18 tot en met 21 augustus 2022 in Nederland. Op 18, 19 en 20 augustus doet de wielerronde Utrecht aan.

La Vuelta gaat op 18 augustus in Utrecht van start met de ploegenpresentatie. Een dag later begint de Ronde van Spanje echt, want op 19 augustus wordt in de straten van Utrecht een ploegentijdrit afgewerkt.

Op 20 augustus is etappe 2, die begint in Den Bosch en finisht in Utrecht.

Het Nederlandse Vuelta-avontuur wordt op 21 augustus afgesloten met etappe 3: Breda > Breda.

La Vuelta zou eigenlijk in 2020 in Utrecht starten, maar dat werd vanwege de coronamaatregelen afgeblazen. Kort na de afgelasting werd al gekeken of de Ronde van Spanje later alsnog naar Utrecht kon komen en dat lukte.

De Utrechtse gemeenteraad gaf in maart dit jaar groen licht voor de organisatie van La Vuelta in 2022 en in mei wees ook de organisatie van La Vuelta Utrecht aan als startplaats voor 2022.

900 jaar stadsrechten

Naast de start van de wielerronde zelf zullen in en rondom Utrecht allerlei evenementen worden georganiseerd. Het college van B&W wil het evenement ook koppelen aan de viering van 900 jaar stadsrechten. Ook voor dat evenement staan namelijk allerlei activiteiten op de planning.

Het college hoopt dat de twee evenementen het perspectief kunnen bieden dat nu door de coronacrisis ontbreekt. “2022 wordt zo een jaar om naar uit te zien en te vieren met de hele stad”, stond in het in maart aangenomen raadsvoorstel.