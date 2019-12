Team Liquid wint ESPN Award voor beste e-sportorganisatie

Het van oorsprong Utrechtse Team Liquid is door het Amerikaanse netwerk ESPN uitgeroepen tot e-sportorganisatie van het jaar. Ze wonnen niet alleen de juryprijs maar ook de publieksstemming.

Het is wellicht nog niet bij alle generaties bekend, maar het spelen van games is groot, héél groot. Team Liquid won alleen dit jaar al enkele miljoenen dollars aan prijzengeld. Het team is het FC Barcelona of het Red Bull Racing in de e-sportwereld, de basis van het team ligt in Utrecht met Victor Goossens als oprichter.

Team Liquid is een e-sportteam, vergelijkbaar met een professionele sportclub, alleen dan volledig gefocust op computerspelletjes. In totaal komen er ruim zestig sporters uit in ongeveer zestien verschillende games. De waarde van het team werd vorig jaar door Forbes geschat op 200 miljoen dollar.

Utrecht

Het Amerikaanse sporttelevisienetwerk ESPN reikte deze week de jaarlijkse sportprijzen uit. Team Liquid werd verkozen als beste e-sportorganisatie van de wereld.

Ook voor Utrecht heeft Team Liquid grootste plannen. Aan het Stationsplein, in het gloednieuwe gebouw het Platform, opent het team een groot trainingscomplex. Met uitzicht over het plein trainen straks e-sporters van over de hele wereld op deze plek. Team Liquid huurt daarom ook meerdere appartementen in het gebouw.