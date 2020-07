Toch NK Atletiek dit jaar: eind augustus in Utrecht

De Nederlandse Kampioenschappen Atletiek gaan dit jaar alsnog door: op 29 en 30 augustus bij de Utrechtse atletiekverenigingen Phoenix en U-Track. Eigenlijk zou het evenement van 26 tot en met 28 juni in Den Haag zijn, maar vanwege de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan.

De Atletiekunie is erg blij dat deze clubs in coronatijd hun nek uitsteken om de wedstrijden mogelijk te maken. “Het betekent wel de nodige aanpassingen in bijvoorbeeld de programmering: minder dagen, minder startplekken en geen publiek”, zegt de Atletiekunie.

“Op deze manier kunnen de organiserende clubs in de zeer beperkte tijd die nog rest alsnog een NK neerzetten met voldoende vrijwilligers én de 1.5 meter afstand garantie op de accommodatie.”

Voor wie de kampioenschappen toch graag wil volgen, wordt op dit moment naar verschillende opties gekeken. Bijvoorbeeld via een livestream.

Feestje

De atleten keren dus terug naar Utrecht: naar de atletiekbaan Maarschalkerweerd. De organiserende clubs reageerden meteen enthousiast. Ze hebben al ervaring als organisator van de NK’s in 2017 en 2018 en zien zichzelf als een “geoliede machine”. Dat zeggen voorzitters Eveline van Tuinen (AV Phoenix) en Jaap van der Sijs (U-Track).

“Natuurlijk zien wij de uitdaging maar we hebben er alle vertrouwen in dat we dit samen kunnen realiseren. Een feestje voor de Utrechtse atletiek dus!”