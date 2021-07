‘Utrecht krijgt in september hét eerste internationale padeltoernooi van Nederland’

In Utrecht wordt in september het eerste internationale padeltoernooi van Nederland georganiseerd. Deze relatief jonge sport, die lijkt op een combinatie van tennis en squash, is aan een flinke opmars bezig. Geert-Jan van Dijken vond het daarom de hoogste tijd voor een groot evenement.

“Vijf jaar geleden moest ik nog aan veel mensen uitleggen wat padel precies is”, aldus Van Dijken. “Nu is het een hippe sport geworden. Veel bekende voetballers spelen het ook. Arjen Robben heeft bijvoorbeeld een padelbaan in zijn achtertuin.”

De sport is volgens Van Dijken ontstaan in Mexico. Iemand wilde in het Noord-Amerikaanse land een tennisbaan aanleggen in de tuin, maar kwam erachter dat er te weinig ruimte was. Vervolgens is padel in Spanje neergestreken waar het na voetbal de grootste sport van het land is.

Ook in Nederland wint padel aan populariteit. Van Dijken: “Er worden bijvoorbeeld steeds meer banen aangelegd. Een paar jaar geleden werd de honderdste padelbaan geopend en nu zitten we al bijna op de duizend.”

Evenementenfonds

Van Dijken, die de sport zelf ook beoefent, vond het daarom tijd voor een toernooi. “Utrecht is mijn stad, dus ik het wilde het hier organiseren. Ik heb samen met een partner zo’n twee jaar geleden mijn plan voorgelegd bij het Evenementenfonds en we kregen groen licht. Corona gooide echter roet in het eten.”

Dit jaar kan het evenement wel doorgaan. Eind augustus wordt op het Jaarbeursplein weer King of the Court georganiseerd. Wilco Nijland, initiatiefnemer van dit beachvolleybaltoernooi, was enthousiast over het plan van Van Dijken en zei dat hij het stadion langer kon laten staan. Met een paar kleine aanpassingen wordt het geschikt gemaakt voor het padeltoernooi.

Sfeer

“Er moet straks een relaxte sfeer hangen in het stadion. Er worden serieuze wedstrijden gespeeld tussen professionele teams, maar er is ook ruimte voor muziek en entertainment. Zo komen er bijvoorbeeld BN’ers die wedstrijden tegen elkaar spelen en er worden demo’s gegeven, waarbij iemand bijvoorbeeld bijzondere trucjes laat zien.”

Het publiek zit straks allemaal in een eigen skybox waar ruimte is voor zo’n zes personen. “Vanuit de skybox kan eten en drinken worden besteld. Het hangt nog een beetje van de coronamaatregelen af, maar ik verwacht dat er per sessie plek is voor zo’n 500 toeschouwers.”

Sponsor

Sportwinkel Decathlon, die eerder door Van Dijken werd benaderd, was enthousiast over het idee en besloot het evenement te sponsoren. Ook de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) en de gemeente Utrecht zijn betrokken bij het toernooi.

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich nu alvast registreren zodat zij straks, op 3 augustus, als eerst in aanmerking komen voor een kaartje. Meer informatie over de sport en het evenement is hier te vinden.