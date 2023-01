Vrouwenteam van FC Utrecht keert volgend seizoen terug in de Eredivisie

Het vrouwenteam van FC Utrecht keert volgend seizoen na negen jaar afwezigheid terug in de Vrouwen Eredivisie. Dat heeft de KNVB besloten na een selectieprocedure. Na negen jaar afwezigheid keert FC Utrecht Vrouwen dus weer terug op het hoogste niveau.



FC Utrecht maakte in september 2022 al bekend dat de club graag weer met een vrouwenelftal op het hoogste niveau wilde meedoen. FC Utrecht Vrouwen speelde van 2007 tot 2014 ook al in de Eredivisie, maar daar werd om financiële redenen destijds de stekker uit getrokken.

In de Vrouwen Eredivisie was voor volgend seizoen nog één plek beschikbaar, waar meerdere betaald voetbalorganisaties aansprak op wilden maken. Tijdens de selectieprocedure bleef FC Utrecht als enige kandidaat over, laat de KNVB dinsdag weten.

‘Veel potentieel in de stad Utrecht’

“FC Utrecht heeft een plan gepresenteerd waarin het vrouwenvoetbal volledig wordt omarmd”, zegt Lucienne Reichardt, manager Vrouwenvoetbal bij de KNVB. “Het is mooi om te zien dat FC Utrecht op voetbaltechnisch gebied inmiddels al zover is dat er binnen de jeugd in diverse trajecten met gemengde teams getraind wordt. Daarnaast zien we veel potentieel in de stad Utrecht als het gaat om vrouwenvoetbal. Het stadion van FC Utrecht is ook geregeld het decor van interlands van de OranjeLeeuwinnen en bij die gelegenheden hebben we kunnen zien dat de stad veel vrouwenvoetbalfans heeft.”

‘Compliment en voorrecht’

Algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van Es zegt heel blij te zijn met de beslissing van de KNVB. “Vanuit de overtuiging dat een grote, ambitieuze en belangrijke club als FC Utrecht moet staan voor professioneel voetbal voor mannen en vrouwen hebben we besloten terug te keren op het vrouwenvoetbaltoneel. Dat we het vertrouwen en de kans krijgen dat op het hoogste niveau te doen, nadat we van 2007 tot 2014 al eerder met een team in de Vrouwen Eredivisie vertegenwoordigd waren, beschouwen we als een compliment en een voorrecht. Vol enthousiasme gaan we voor een succesvolle rentree in het vrouwenvoetbal.”

Marlou Peeters, manager Vrouwenvoetbal bij FC Utrecht, denkt dat de terugkeer in de Eredivisie kan zorgen voor een vliegwieleffect. “Met de terugkeer van een vrouwenvoetbalteam dat op het hoogste niveau speelt, creëren we de droom voor meiden en vrouwen om zich oprecht thuis te voelen bij onze club”, aldus Peeters. “Er is veel talent in de regio, dus we zijn blij dat we hen een podium kunnen bieden. Achter de schermen gaan we, zoals we dat de voorbije tijd ook al waren, keihard aan de slag om een volwaardig team samen te stellen dat zich kan mengen in de strijd om de bovenste zes plekken in de Vrouwen Eredivisie.”

In de Vrouwen Eredivisie komen volgend jaar twaalf clubs uit.