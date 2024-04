Bekijk hier wat er dit jaar allemaal te doen is tijdens Koningsdag in Utrecht

Koningsdag staat voor de deur en dit is voor veel Utrechters reden voor een feestje. De koninklijke familie viert de verjaardag van de koning dit jaar in Emmen, maar natuurlijk zijn er in alle Nederlandse steden evenementen om de verjaardag van de koning te vieren. Er worden dan ook genoeg feesten georganiseerd in Utrecht. Hieronder een overzicht



Dutchkings

Waar: Vredenburgplein

Wanneer: 26 april van 18.00 tot 1.00 uur, zaterdag 27 april 13.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Zin in een Hollands feestje? Kom naar het Vredenburgplein, voor een waanzinnig gratis feest met Nederlandstalige hits. Warm je stembanden maar vast goed op voor dit event vol met Hollandse meezingers en lange polonaises! Tijdens Koningsnacht moet je voor dit evenement minimaal 18 jaar zijn, tijdens Koningsdag is het Vredenburgplein open voor alle leeftijden.

Vrijmarkt

Waar: op verschillende plekken

Wanneer: 26 april, 18.00 uur tot 27 april 18.00 uur

Prijs: gratis

Nog dingen op zolder liggen waar al jaren niet meer naar is omgekeken? Vrijdag 26 april om 18.00 uur begint de vrijmarkt in Utrecht. Tot zaterdag 18.00 uur liggen verschillende plekken in de stad weer bezaaid met kleedjes met speelgoed, spellen, cd’s, lp’s, kleding, keukenapparatuur, strijkijzers, boeken en nog veel meer. Ook zijn er verschillende kindervrijmarkten in de stad. Er zijn 3 plekken gereserveerd voor kleedjesverkoop door kinderen. Dit zijn park Lepelenburg, het nijntjepleintje en de Van Asch van Wijckskade. In de wijken worden ook verschillende kinderactiviteiten georganiseerd. Iedereen mag meedoen en je hoeft je niet aan te melden.

Neude goes 80’s – 90’s – 00’s

Waar: Neude

Wanneer: 26 april van 18.00 tot 1.00, zaterdag 27 april, 13.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Ook deze koningsnacht en -dag kun je weer terecht voor een fantastisch feest op de Neude met verschillende dj’s. Hier feest je urenlang met alle hits uit de jaren ’80, ’90 en ’00. Met wie kom jij dansen? Trek je oranje kleren uit de kast en laat je beste dansmoves zien!

Donders Oranje

Waar: Janskerkhof

Wanneer: 26 april 18.00 tot 1.00 uur, 27 april 13.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis

Even uitgedanst? Toe aan een hapje of drankje? Bij Donders Oranje ben jij aan het goede adres. Hier vind je allerlei lekkers bij een van de aanwezige foodtrucks. En voor een droge keel hoef je ook niet bang te zijn, ook drankjes zijn hier aanwezig! Een mooie plek om je even op te laden voor de volgende ronde dansjes.

Maximalia Festival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: 26 april 18.00 tot 0.45 uur en 27 april 13.00 tot 20.00 uur

Prijs:

Het Maximalia Festival is tijdens koningsnacht en -dag een groot feest aan de café zijde van het Janskerkhof. Het Janskerkhof wordt omgetoverd tot één groot oranje paradijs. Ga los op de beste hits van de leukste DJ’s. In je mooiste oranje outfit natuurlijk! Onder andere Fuser, Pepe M, Polcussion, Myrthe on Violin, Rave van Fortuin en Jachie staan voor je klaar om er een oranje feestje van te maken!

Ping Pong Club

Waar: Ping Pong Club

Wanneer: 27 april, 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Muziek, terras, lekkere drankjes, wat wil je nog meer? Vier Koningsdag bij de Ping Pong Club! Het is gratis toegankelijk en het feest is zowel op het terras als binnen. Het gaat druk worden, dus kom op tijd!