Eerste grote bierfestival in Utrecht tijdens corona: TAPT Festival in Julianapark gaat door

Het is de afgelopen maanden erg stil geweest in Utrecht, tientallen evenementen werden vanwege corona afgelast. Maar er is weer meer mogelijk. Op 12 en 13 september vindt TAPT Festival de Biergarten editie plaats in het Julianapark. Natuurlijk met een aangepast concept, maar er is plek voor honderden bezoekers, spelletjes en natuurlijk bier.

Eigenlijk had TAPT Festival in het weekend van 11 en 12 juli moeten plaatsvinden, maar dat viel in het water door corona. Toen duidelijk werd dat vanaf september evenementen weer mogelijk zijn werden de plannen gewijzigd. Nick de Vree organiseert samen met Simon Leech de festivals al vijf jaar: “Het was een uitdaging om het festival te verplaatsen, en te organiseren met alle coronamaatregelen in gedachten. Maar het is gelukt.”

Zitplekken

Het festival gaat plaatsvinden op 12 en 13 september. De gemeente heeft een vergunning afgegeven. “We kunnen minder mensen toelaten, er vindt een gezondheidscheck plaats, iedereen krijgt een vaste zitplek, er is een systeem opgezet om drankjes te verzorgen en er zijn extra hygiënemaatregelen.”

Toch verwacht Nick dat het festival gewoon gezellig wordt: “Een bierfestival leent zich er natuurlijk goed voor. Ook zittend kan er heerlijk bier gedronken worden en gezellig met vrienden samen zijn. Ook zijn er zeker nog activiteiten, zo roepen we mensen op om eigen bordspelletjes mee te nemen en er is silent bingo. Ook staat er achtergrondmuziek aan, en kunnen mensen dus zittend dansen.”

Spannend

Hoewel Nick tevreden is over de voorbereiding vindt hij het ook spannend. “We organiseren de festivals al vijf jaar volgens een bepaald concept. We passen dat elk jaar wel aan, aan de hand van de ervaringen die we opdoen. Maar nu hebben we echt het concept moet omgooien. We willen dat het veilig is voor de bezoekers en voor onze medewerkers. We zijn er zeker van dat TAPT Festival nu een prima evenement wordt.”

Tapt Festival in het Julianapark zal een van de eerste grote evenementen in Utrecht zijn. Er wordt gewerkt in shifts, en per tijdblok is er plek voor 800 bezoekers. De late shift op zaterdag is al uitverkocht. De kaarten voor de middageditie gaan ook hard. Zondag is de familiedag, daarvoor zijn nog voldoende kaarten te verkrijgen. “Maar ook dat gaan we uitverkopen”, aldus Nick.

De organisatie snapt dat de coronamaatregelen een beperking zijn: “Maar het is belangrijk dat we, de bezoekers en organisatie, er serieus mee omgaan. Het is fijn dat we in ieder geval met z’n allen werken aan een evenement waarbij we laten zien wat er juist wel mogelijk is, in plaats van alleen maar te kijken wat er tijdelijk niet kan. We zijn er van overtuigd dat het een gezellig weekend wordt.”