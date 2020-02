Kensington naar TivoliVredenburg voor drie akoestische concerten Kensingtion tijdens een optreden op TivoliVredenburg. Foto: Robert Oosterbroek

Kensington geeft 3 exclusieve akoestische concerten in Utrecht in september. De concerten zijn in de grote zaal in TivoliVredenburg en er zijn alleen zitplaatsen. Tickets zijn vanaf vrijdag 21 februari om 10.00 uur beschikbaar via GUTS.