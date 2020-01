Nog geen plannen? Leuke uittips speciaal voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Glow in the Park

Trek genoeg warme kleding aan en bereid je voor op een magisch avontuur voor jong én oud! De tocht voert door het Gagelbos, langs de Ruige Bunkers en de Gagelplas. Een mooie wandelroute met vuurkorven, verrassende lichtjes, verhalen, theatrale acts en live muziek langs de wandelpaden. Lichtpuntjes wijzen je de weg door het donkere bos.

Na de wandeling kun je je vermaken en opwarmen op het festivalterrein met live muziek, Oud Hollandse Spelletjes, warme chocolademelk, glühwein, soep, koek, en lekkere hapjes.

Wanneer: zaterdag 18 januari

Waar: IJsclub Siberia, Gagelbos, Utrecht

Meer info: website IJsclub Siberia

Dirk Scheele: In Holland staat een huis (2+)

Een meezingfeest voor jong en oud, met een echte band en met de allerleukste kinderliedjes in een nieuw Dirk Scheele-jasje. Dirk dook in de geschiedenis van het Nederlandse kinderlied en maakt van elk liedje dat hij met de kinderen gaat zingen, iets leuks. Ik zag twee beren, Op een grote paddenstoel, Cowboy Billie Boem en Helikopter. Ze komen allemaal voorbij, maar dan net even anders. Hoofd, schouders, knie en teen in een swingende funk- en skaversie en In de maneschijn in een fluisterversie.

Wanneer: zondag 19 januari

Waar: Theater aan de Slinger, Houten

Meer info: website Aan de Slinger

Poezen Blues (2,5+) van Poppentheater De Kletskous

Voor de allerkleinsten vanaf 2 1/2 jaar. Houd je (klein)zoon of (klein)dochter van verhaaltjes en van zingen? Dan is deze voorstelling wat voor jullie! Poppentheater met de poes Felix. Hij gaat op ontdekkingstocht. De kinderen maken kennis met de blues, gespeeld op piano en gitaar. Er is een voorstelling om 13.30 uur en om 15.30 uur.

Wanneer: zondag 19 januari

Waar: Theater Slot Zeist, Zeist

Meer info: website Theater Slot Zeist

Introdans: Grupo Sportivo (6+)

In de nieuwe familievoorstelling ‘Grupo Sportivo’ laat Introdans zien waar dat toe kan leiden: mooie, gekke, grappige, betoverende choreografieën, pakkend en aanstekelijk voor alle leeftijden. Voetbal, turnen, acrobatiek, het komt allemaal aan bod. De titel is een knipoog naar de Nederlandse popband Gruppo Sportivo, die eind jaren zeventig grote successen vierde en momenteel een comeback beleeft.

Wanneer: zondag 19 januari

Waar: Stadsschouwburg, Utrecht

Meer info: website Stadsschouwburg Utrecht

Projectie ‘hier woont nijntje’

Elke avond is de projectie ‘hier woont nijntje’ te zien op de gevel van het nijntje museum. De projectie is speciaal voor deze locatie gemaakt. In de voorstelling wordt gebruikgemaakt van elementen in de karakteristieke gevel. De vallende sneeuw hoopt zich op in het raamkozijn, nijntje opent de voordeur. Een vogeltje schuilt voor de regen onder de uitstekende daklijst, en de vlieger van boris beer komt vast te zitten in het raam.

Wanneer: t/m 26 januari

Waar: Gevel van het nijntje museum, Utrecht

Meer info: website nijntje museum

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen.