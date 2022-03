Overzicht van festivals in Utrecht; bekijk hier wat er komende tijd allemaal te doen is

Nagenoeg alle coronamaatregelen gelden vanaf afgelopen woensdag niet meer. Zo hoeven reizigers in het openbaar vervoer geen mondkapje meer te dragen en ook vervalt het 1G-systeem. Festivals zijn druk bezig met de organisatie, starten de kaartverkoop of zijn inmiddels zelfs al uitverkocht. Er is in ieder geval weer genoeg te doen deze lente en zomer.

Tweedehandstickets kunnen gekocht worden via bijvoorbeeld Ticketswap. We zetten alles op een rijtje. Onderstaande lijst wordt aangevuld, wil je een festival of feest op de lijst hebben? Mail naar [email protected]

Lentebock Festival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 25 tot en met zondag 27 maart

Link: https://www.lentebock.nl/

De lente is begonnen en hoe kun je dat nou beter vieren dan met een biertje op het Janskerkhof? Het Lentebock Festival biedt uitkomst. Het hele weekend staat het Janskerkhof in het teken van lentebockjes van meer dan twintig verschillende brouwerijen. En dan is er ook nog een muzikaal programma met bandjes, kan er gedanst worden op de plaatjes van Utrechtse dj’s en zijn er leuke theateracts voor extra vermaak. Voor lekker eten kun je terecht bij een van de foodstands. De tickets gaan hard, maar er zijn er nog een aantal beschikbaar.

Kaboom Animation Festival

Waar: op diverse plekken in Utrecht

Wanneer: maandag 28 tot en met woensdag 30 maart

Link: kaboomfestival.filmchief.com

Van maandag 28 tot en met woensdag 30 maart vindt in Utrecht het Kaboom Animation Festival plaats. Het festival wordt maandag geopend met een gratis visueel spektakel op de Neude: de Japanse kunstenaar Motomichi Nakamura laat je met projecties op de bibliotheek oog in oog staan met de wezens uit sprookjes en mythen, het thema van Kaboom 2022. De dagen daarna zijn onder meer verschillende voorpremières te zien in onder meer Pathé Rembrandt en in Bibliotheek Neude kan het publiek genieten van interessante animatie VR-installaties.

Openluchtfestival Koningsnacht en -dag Ledig Erf

Waar: Ledig Erf

Wanneer: dinsdag 26 en woensdag 27 april

Link: https://www.ledigerf.events/

De horeca op het Ledig Erf, Café Ledig Erf, Louis Hartlooper Complex en Eetcafé de Poort, organiseert voor het eerst in jaren wee een openluchtfestival. De terrasstoelen maken plaats voor buitentaps en een podium. Koningsnacht begint met muziek van dj Willie Sounds en feestband De Leuk Dat Je D’r Bent Band. Koningsdag staat het eerste deel van de dag in het teken van activiteiten voor de kids, maar vanaf 14.00 uur is het de beurt aan de Utrechtse dj’s Naald & Kraak.

Fonteyn Wijnfestival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 20 mei tot en met zondag 22 mei

Link: https://www.fonteyn-wijnfestival.nl/

Utrechtse wijnliefhebbers kunnen hun hart ophalen: ook het Fonteyn Wijnfestival keert dit jaar terug naar Utrecht. Op het Janskerkhof zijn er tijdens dit festival allerlei wijnen en gerechten te vinden. Ook is er livemuziek van bandjes, singer-songwriters en Utrechtse dj’s. “Als kers op de taart is er een uitgebreid cultureel programma en op zondagmiddag is er een speciaal programma voor de kleintjes”, schrijft de organisatie. De kaartverkoop start vandaag om 12.00 uur.

Soenda Festival

Waar: Ruigenhoekse Polder

Wanneer: zaterdag 21 mei

Link:www.soenda.net/outdoor-festival-utrecht/

Verschillende podia met nationale en internationale artiesten zijn te bezoeken op Soenda. Het festival, met vooral veel techno, is ondertussen een vaste prik in Utrecht.

Bevrijdingsfestival Utrecht

Waar: Park Transwijk

Wanneer: donderdag 5 mei

Link: https://www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl/

Bevrijdingsfestival Utrecht gaat dit jaar na twee alternatieve edities weer door met publiek. Na een online programma vorig jaar vanwege de coronamaatregelen, vindt het festival op 5 mei dit jaar weer in Park Transwijk plaats. Met onder meer een optreden van de rapper, acteur en cabaretier Fresku. Naast allerlei optredens, zijn er ook inhoudelijke activiteiten. Op alle festivals vinden Vrijheidscolleges plaats en worden er Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Ook is er aandacht voor de situatie in Oekraïne.

Verknipt Festival

Waar: Strijkviertel

Wanneer: zaterdag 11 en zondag 12 juni

Link: https://www.verknipt.org/

Een festival met elektronische dansmuziek als techno, house en techhouse. En dat allemaal vlak bij het water van het Utrechtse recreatiegebied Strijkviertel.

Central Park Festival

Waar: Park Transwijk

Wanneer: zaterdag 18 juni en zondag 19 juni

Link: www.centralparkfestival.nl

Naast de vele technofestivals is er natuurlijk ook nog het popfestival van Utrecht. Met namen als Kensington, Krezip, Snelle, De Staat, Chef’Special en Kraantje Pappie.

Lepeltje Lepeltje

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: vrijdag 24 juni tot en met zondag 26 juni

Link: https://lepeltje-lepeltje.com/utrecht/

Het driedaagse foodfestival Lepeltje Lepeltje komt na twee jaar weer terug naar park Lepelenburg. “Eindelijk mag er weer geproost worden in het park”, schrijft de organisatie. Twee jaar lang ging het festival niet door vanwege de coronamaatregelen, maar nu wordt het weer ‘uit de koelkast gehaald en barst het als vanouds van de sfeerverhogende elementen’.

Tweetakt

Waar: Neude

Wanneer: zaterdag 25 juni tot en met zondag 10 juli

Link: https://tweetakt.nl/

Na zo’n drie jaar afwezigheid keert Tweetakt deze zomer weer terug naar de Neude in Utrecht. Naast deze locatie in de binnenstad, zijn er nog een aantal plekken die meedoen met dit meerdaagse festival. Tweetakt is naar eigen zeggen een kunstfestival met theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens, beeldende kunst, interactieve installaties en meer. Het evenement duurt meerdere dagen en er zijn ook verschillende locaties in en rond de stad bij betrokken. Dit geldt onder meer voor de Neude, Fort Ruigenhoek en verschillende theaters.

De Leuke Festival

Waar: Voorveldse Polder

Wanneer: zaterdag 16 juli

Link: www.deleukefestival.nl

Elf uur lang dansen op pop, disco, verschillende liveacts, hiphop en dancehall, verspreid over vier podia en een café. “Een ode aan confetti en een polonaise zonder einde: dát is De Leuke Festival in een notendop”, aldus de organisatie.

Festival Strand

Waar: Haarrijnse Plas

Wanneer: vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus

Link: https://www.festivalstrand.nl/

Na twee jaar wachten gaat ook Festival Strand weer door deze zomer. Voor deze editie zijn de artiesten doorgeschoven. Clouseau, BLØF, The Dirty Daddies en Mental Theo zullen te zien zijn op het Utrechtse festival aan de Haarrijnse Plas. “Een heel weekend lang genieten bezoekers van livemuziek en tropische verrassingen, zoals de Ibiza markt en de veelzijdige foodboulevard”, schrijft de organisatie.

Smeerboel Festival

Waar: Grasweide bij Papendorp

Wanneer: zaterdag 10 september

Link: www.smeerboel.nl

Ook op Smeerboel is een hoop techno te vinden, maar dat is zeker niet het enige op het programma. De organisatie schrijft zelf: “Al jarenlang dé plek waar we samen met de meest uiteenlopende artiesten, een knettergekke randprogrammering en flitsend feestgedruis heel Utrecht uit zijn plaat laten gaan.”