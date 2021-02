Win een meet & greet met burgemeester Dijksma bij de Utrechtse apres-ski-bingo

Het Utrechtse Dikke Dries, Buurten en brouwerij De Leckere organiseren aanstaande vrijdag een online après-ski-feest. Tijdens het feest is er ook een bingo waarbij iemand een meet & greet met burgemeester Sharon Dijksma kan winnen.

Deelnemers kunnen voor aanvang van het feest een après-ski-box bestellen. Hierin zit onder andere kaasfondue, bingokaarten, speciaal gemaakte après-ski bier en Flügel. “We waren het stilzitten zo beu dus ik was superblij om weer lekker plaatjes te draaien en iedereen zag meezingen”, zegt Jos de Winter van Nieuwe Dikke Dries over het vorige online-feest.

De avond wordt door Buurten restaurants afgetrapt met een online kaasfondue. “Ik verheug me er nu al op om mijn gasten weer te zien, ookal is het online”, aldus Erik Derksen van Buurten.



Meet & greet

Na het eten starten de typetjes Coby & To met de Utregse bingo. Deelnemers maken daarbij onder andere kans twee tickets voor de skybox van FC Utrecht en dus ook een meet & greet met Dijksma.



Tijdens deze ontmoeting mag de winnaar van de bingo een half uurtje kletsen met Dijksma. Dit gebeurt aan de bar van Dikke Dries onder het genot van een wijntje.

Sjerron

Coby & To van de Utrechtse Bingo bezochten ‘Sjerron’ op het Stadskantoor. “Ik heb maar weinig kans om zoiets te doen. Ik ontmoet heel veel mensen vooral achter mijn scherm. Ik laat mij deze kans dus niet ontnemen”, zegt Dijksma in een video van Coby & To.

De bingo vindt vrijdag plaats. Waarschijnlijk doet de burgemeester zelf ook mee. Aanmelden voor het evenementen kan via de website van Brouwerij De Leckere.

Bekijk de video van Coby & To onder dit bericht.