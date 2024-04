‘Betaalbare’ koopwoningen worden goedkoper in Utrecht; grens zakt van 435.000 naar 390.000 euro

De grens voor betaalbare koopwoningen wordt in Utrecht verlaagd. Nu mogen nieuwbouwhuizen in deze categorie maximaal 435.000 euro kosten, maar dat wordt verlaagd naar 390.000 euro. Hiermee moeten meer mensen in aanmerking komen om in Utrecht een huis te kopen.

Per project maakt de gemeente afspraken met ontwikkelaars. Zo wordt bijvoorbeeld altijd afgesproken wat voor soort woningen er komen. In Utrecht wordt gestuurd op 35 procent betaalbare koop en middenhuur, 40 procent sociale huur en 25 procent vrije sector.

Die betaalbare koopwoningen worden nu dus iets goedkoper. “Ik ben erg blij met deze aanpassing”, zegt wethouder Dennis de Vries. “Die 435.000 euro was – en is – voor heel veel mensen met een middeninkomen helemaal niet bereikbaar. […] Met het verlagen van de grens geven we de middeninkomens meer kans op de Utrechtse woningmarkt.”

Vergunning

Woningzoekenden die een huis willen kopen dat valt in de betaalbare categorie moeten een zogenoemde huisvestingsvergunning aanvragen. Daarmee kan worden aangetoond dat het inkomen niet hoger is dan de landelijke grens voor middeninkomens.

De Rijksoverheid hanteerde de grens van 390.000 euro voor betaalbare koop al langer. De gemeente sluit daar nu dus bij aan.