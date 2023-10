Bouw eerst woonhuizen in nieuwe wijk Merwede in Utrecht gaat dit jaar niet meer gebeuren

De bouw van de eerst woningen in Merwede in Utrecht gaat dit jaar niet meer gebeuren. Hoewel de gemeente een paar maanden geleden nog optimistisch was, blijkt dit toch onhaalbaar. Merwede moet een gloednieuwe woonwijk worden met plek voor 12.000 bewoners.

Het was al langer duidelijk dat de ontwikkelingen in Merwede niet zo snel gingen als eerder gepland. Zo zouden in januari de eerste huizenprijzen bekendgemaakt worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. “Met name op het gebied van vergunningen en de Raad van State lopen we wat vertraging op”, laat de ontwikkelaar van deelgebied Bloom weten.

Een woordvoerder van het project Bloom, waar zo’n 1.073 woningen moeten komen, vertelde eerder deze week verder: “Vooralsnog is de planning onduidelijk, wel zijn de ontwikkelaars samen met de andere stakeholders en de gemeente hard bezig om de start bouw van de huurwoningen in 2024 mogelijk te maken. Wanneer dan de verkoop van de koopwoningen ook daadwerkelijk kan starten moeten we bekijken.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Merwede

Bloom is slechts een deelproject in de nieuwe woonwijk Merwede. Het gebied wordt gefaseerd aangepakt. Het is voorlopig vooral wachten op een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan, bevestigd ook de gemeente Utrecht, daarna kan er echt gebouwd gaan worden. In maart van dit jaar werd daar al voor gewaarschuwd op een bijeenkomst voor omwonenden van Merwede.

Maar er speelt meer, de woordvoerder van de gemeente somt het op: “De start bouw was eerder voorzien tweede helft 2023, maar vanwege de sterk uitlopende termijn van behandeling van de beroepsprocedure Raad van State, de substantieel opgelopen bouwkosten, de afkoelende woningmarkt als gevolg van stijgende rente en onzekerheden rondom middenhuurbeleid was dat niet haalbaar.”

Nieuwbouw heeft het op dit moment sowieso lastig in de stad. In de aankomende DUIC-krant gaan we daar verder op in. De gemeentewoordvoerder vertelt daarover: “Op dit moment moeten we ons op veel plekken inspannen om projecten overeind te houden. Dat betekent dat we bekijken per project wat nodig is om projecten die door de veranderende marktomstandigheden net geen doorgang kunnen vinden, toch door te kunnen laten gaan.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Merwede

In de wijk Merwede komen in totaal zo’n 6.000 woningen, waarvan 1.800 sociale huur, 1.500 middenhuur en betaalbare koop en 2.700 vrije sector huur en koop. Het moet een autovrije en duurzame stadswijk worden, met veel groen en ruimte om te wandelen, fietsen, spelen en sporten. In de wijk komen naast woningen ook horeca, een sporthal, meerdere scholen, werkruimtes, een gezondheidscentrum, ouderencentrum, buurthuis en een wijkcultuurhuis.