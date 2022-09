Eerste woningen in nieuwe wijk Merwede in Utrecht vanaf januari in de verkoop

De eerste woningen in de nieuwe Utrechtse wijk Merwede gaan vanaf januari 2023 in de verkoop. Het gaat om woningen in het project KNL4,5&12, waar in totaal 218 koop- en 855 huurwoningen gebouwd gaan worden.

In KNL4 komen tien ‘townhouses’ aan het water en 24 appartementen, rondom een binnentuin. In KNL5 zijn dat vijf townhouses en 93 appartementen bij een binnentuin en KNL12 bestaat uit 81 appartementen en vier townhouses. Vanuit de woongebouwen kijken bewoners straks uit over het Merwedekanaal.

De townhouses krijgen een oppervlakte van tussen de 209 tot 244 vierkante meter. De appartementen zijn opgedeeld in twee categorieën: bold apartments en city apartments. De bold apartments zijn straks tussen de 67 en 230 vierkante meter groot en de city apartments worden tussen de 48 en 67 vierkante meter. De prijzen van de woningen zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de city apartments een koopprijs krijgen tot maximaal de Nationale Hypotheek Garantie-grens. Die grens ligt dit jaar op 355.000 euro.

Begin volgend jaar

In de wijk Merwede komen in totaal zo’n 6.000 woningen, een mix van sociale huur, middeldure huur en middeldure koop. Het moet een autoluwe en duurzame stadswijk worden, met veel groen en ruimte om te wandelen, fietsen, spelen en sporten. In de wijk komen naast woningen ook horeca, een sporthal, meerdere scholen, werkruimtes, een gezondheidscentrum, ouderencentrum, buurthuis en een wijkcultuurhuis.

De gemeente Utrecht heeft in 2020 21 miljoen euro van het Rijk gekregen voor de ontwikkeling van de wijk. De gemeenteraad stemde in februari in met het bestemmingsplan voor Merwede. De bouw van de huizen die nu in de verkoop gaan, start begin volgend jaar. De geplande oplevering is in 2025.

