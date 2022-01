Bouw van 67 appartementen aan Jagerskade in Utrecht start mogelijk al voor de zomer

De bouw van onder meer 67 appartementen aan de Jagerskade in Utrecht begint mogelijk al voor de zomer. Het college heeft het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad en zodra de leden het plan goedkeuren kunnen de werkzaamheden beginnen.

Het gaat om het gebied rondom het voormalige feest- en congrescentrum ‘het Vechthuis’ nabij de Rode Brug. Het grootste deel van dit pand moet tegen de vlakte om ruimte te maken voor 67 appartementen in drie woongebouwen.

Horeca

De drie monumentale panden aan de Jagerskade blijven staan in de plannen. Daarin zou kleinschalige horeca komen dat gericht is op de buurt. In het gebouw van de oude kolfbaan komt kantoorruimte. Alle woningen worden energieneutraal en krijgen geen gasaansluiting, maar halen de warmte uit de bodem en energie uit onder meer zonnepanelen.

Daarnaast moet er meer groen in het gebied komen. Een deel daarvan zal alleen toegankelijk zijn voor de bewoners en een ander deel wordt publiek toegankelijk. Zo is in de plannen te lezen dat er een pad komt van de Loevenhoutsedijk naar de Jagerskade.

Tekst loopt door onder afbeelding

Reacties

De gemeente zegt de afgelopen jaren meerdere keren gesproken te hebben met onder meer omwonenden. Op het zogenoemde ontwerpbestemmingsplan zijn 28 reacties binnengekomen. Deze gingen voornamelijk over de verkeersontsluiting, de effecten van de geur van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie en de route voor het bouwverkeer.

Vanwege de reacties is het plan op een aantal punten aangepast. Zo zegt de gemeente aan de slag te gaan met een andere route voor het bouwverkeer en ook wordt onderzocht of de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Dit alles is uitgewerkt in een nieuw plan dat nu bij de gemeenteraad ligt. Het college zegt te verwachten dat de bouw voor de zomer van dit jaar begint.

Binnen de stad

“Utrecht groeit, dus nieuwe plekken om te wonen zijn hard nodig”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “In Utrecht kijken we eerst naar plekken binnen de bestaande stad, waar woningen en voorzieningen kunnen worden toegevoegd. Dat is hier het geval waarbij de nieuwe bebouwing op een goede manier ingepast kan worden. Door deze plannen wordt het straks mogelijk om te wonen in het groen aan de Vecht. Deze plannen zijn niet alleen waardevol voor nieuwe bewoners, maar ook vanwege het extra groen voor de huidige omwonenden.”