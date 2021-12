Bouw van 921 sociale huurwoningen voor studenten op Utrecht Science Park moet eind volgend jaar beginnen

Op het Utrecht Science Park moeten in 2024 921 nieuwe sociale huurwoningen voor studenten staan. De start van de bouw van het complex, dat de naam High Five heeft gekregen, staat gepland voor eind volgend jaar.

High Five wordt een woongebouw tussen de complexen Johanna en Cambridge, aan de Cambridgelaan. Het gebouw krijgt twee torens van 21 verdiepingen. Projectontwikkelaar Jebber en bouwend ontwikkelaar VORM hebben onlangs een overeenkomst ondertekend die de bouw van de toren een stap dichterbij brengt.

In het gebouw, naar een ontwerp van OZ Architects, komen niet alleen 921 sociale studentenwoningen, maar ook gemeenschappelijke voorzieningen die leren, werken, ontspannen en sporten combineren. Het sociale aspect staat er centraal.

High Five krijgt 721 zelfstandige studio’s met eigen voorzieningen en er komen 200 studentenkamers met gezamenlijke woonkeukens. Per woongroep wonen straks circa tien studenten. Verder komen er een wasserette, studieruimte en sportfaciliteiten. Ook aan voeding is gedacht: studenten kunnen in het gebouw zelf een gezonde betaalbare maaltijd eten of afhalen.

SSH

De SSH wordt eigenaar en verhuurder van High Five. High Five is het vijfde woongebouw van de SSH op Utrecht Science Park.