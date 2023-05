Bouw van wooncomplex High Five met 921 studentenwoningen op Utrecht Science Park is begonnen

De bouw van studentencomplex High Five op het Utrecht Science Park is gestart. De woningen worden door projectontwikkelaar VORM geprefabriceerd, waarna ze op het Utrecht Science Park alleen nog in elkaar gezet hoeven te worden.

Wethouder Susanne Schilderman gaf het startsein voor de productie van de studentenwoningen. Het gebouw krijgt 721 zelfstandige studio’s en 200 studentenkamers met gedeelde keuken. SSH gaat de studio’s en kamers verhuren.

De studio’s en kamers worden door projectontwikkelaar VORM gemaakt in fabrieken, waarna ze op het Utrecht Science Park relatief eenvoudig in elkaar worden gezet. Volgens VORM zorgt de prefabricatie ervoor dat er ‘sneller en betaalbaarder’ gebouwd kan worden.

Amelisweerd

Naast de 921 studentenwoningen, komen er in High Five sportfaciliteiten en horeca voor iedereen. Voor bewoners komen er onder meer een woonkamer, vergaderruimtes, studieruimtes en een stilteruimte. Het gebouw krijgt daarnaast een binnentuin en een horecaterras. Ook komt er een nieuwe wandelverbinding naar de landgoederen bij Amelisweerd.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de studenten in het tweede kwartaal van volgend jaar hun woning in High Five betrekken.