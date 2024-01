De Meern meest bekeken woonplaats op Funda in 2023

De Utrechtse buurt De Meern is de meest bekeken woonplaats op Funda in 2023. Nergens keken bezoekers van de huizenverkoopwebsite zo vaak naar als woningen in De Meern, gemiddeld gezien dan.

Woonplaats De Meern is natuurlijk al lang onderdeel van de gemeente Utrecht. Maar op Funda is de plaats nog steeds een aparte zoekplek. Op dit moment staan er zo’n 32 huizen te koop. De goedkoopste woning op het moment ligt aan de Nirrewortel, voor 365.000 euro krijgt men daar een appartement van 78 vierkante meter.

Wie liever een tussenwoning wil kan terecht op de Prinses Christinalaan, voor een bedrag van 375.000 euro voor 87 vierkante meter. Wie iets meer te besteden heeft kan voor 3,5 miljoen euro enkele woningen en percelen kopen aan de Groote Waard. De objecten worden gezamenlijk aangeboden.

Funda maakt verder niet bekend waarom De Meern zo populair is, wellicht omdat het in de gemeente Utrecht is – maar men lijkt er minder te betalen voor de vierkante meters dan in de historische wijken van de stad.