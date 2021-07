Drie bedrijfsgebouwen op verschillende plekken in Utrecht worden komende jaren omgebouwd tot woningen

Drie bedrijfsgebouwen in Utrecht worden de komende tijd omgebouwd tot woningen. Het gaat om het oude kantoorpand ‘De Zusters’, aan de Lomanlaan, Gansstraat 143 – 147 en een kantoorpand aan de Willem Dreeslaan. In totaal komen in de nieuwe complexen 322 woningen.

Aan de Lomanlaan, grenzend aan Park Transwijk, wil woningbouwcorporatie Mitros het oude kantoorpand ‘De Zusters’ vervangen door een wooncomplex met 215 betaalbare huurwoningen. Het is daarmee van de drie projecten het plan met de meeste nieuwe woningen.

De woningen moeten energiezuinig worden en zijn volgens de gemeente geschikt voor senioren ‘die het liefst in hun eigen buurt blijven wonen’. De woontorens moeten minder breed worden, waardoor er meer ruimte ontstaat voor groen en ontmoetingsplekken voor bewoners. Ook wordt het park vanaf de Lomanlaan beter zichtbaar. De parkeergarage gaat ondergronds en naast de woontorens komt een brug naar de nieuwe wijk Merwede.

Tekst loopt door onder afbeelding

Gansstraat

Aan de Gansstraat 143 – 147 maken bedrijfsgebouwen ook plaats voor woningen. Op deze plek komen woningen, een atelier, een groen binnenterrein en parkeerplaatsen in de Gruttostraat. Het gebouw moet aan de Gansstraat vier bouwlagen krijgen en aan de Gruttostraat drie lagen.

In het gebouw komen 45 woningen, waarvan dertien studio’s in de categorie sociale huur, negen woningen in het middensegment en 23 vrije sector huurwoningen. Een van de woningen is bedoeld als woon-/werkatelier, met het werkgedeelte aan de straatkant.

“We zijn enthousiast dat er initiatiefnemers zijn die, in samenspraak met bewoners, de Watervogelenbuurt mooier willen maken en woningen willen toevoegen aan de stad”, zegt wethouder Klaas Verschuure over het project aan de Gansstraat.

Tekst loopt door onder afbeelding

Willem Dreeslaan

In de Staatsliedenbuurt staat het derde project gepland. Aan de Willem Dreeslaan 55 wordt door ontwikkelaar Wonam, die in Utrecht ook actief is in Leidsche Rijn, een kantoorpand omgebouwd tot wooncomplex met commerciële ruimten op de begane grond. Het complex krijgt 62 appartementen, waarvan twintig in de sociale huur. 42 appartementen zitten in het segment middenhuur of worden betaalbare koop. De appartementen hebben een oppervlakte tussen de 50 m2 en 75 m2.

De verdeling van het type woningen is 35 procent sociale huur en 65 procent middenhuur. Daarmee moet het project zorgen voor een betere menging van woningen in verschillende prijsklassen in Noordoost en doorstroom van mensen vanuit sociale huurwoningen. Het complex krijgt een inpandige garage en een gezamenlijke binnentuin. Ook komt er een fietskelder, waarin per appartement drie stallingsplekken beschikbaar zijn.

Tekst loopt door onder afbeelding

De nieuwe gevel van het gebouw wordt volgens de gemeente teruggeplaatst om een oude plataan te sparen. Ook moet er veel groen rond en op het dak van het gebouw komen en worden de gevels deels groen. Omwonenden hebben daarnaast gevraagd om natuurinclusieve bouw, waarbij een complex zo wordt gebouwd en ingericht dat het positief bijdraagt aan de lokale biodiversiteit. Wonam zet om die reden 62 vleermuiskasten neer.

Planning

Als alles volgens planning gaat, begint de sloop van het kantoorpand aan de Lomanlaan begin 2022. De nieuwbouw wordt dan in 2025 opgeleverd. De bouw aan de Gansstraat begint naar verwachting eind 2022 en aan de Willem Dreeslaan moet de bouw in het derde kwartaal van 2022 van start gaan.