Eerste appartementen bijzonder terrassengebouw in Utrecht te koop; vanaf 570.000 euro

De verkoop van de eerste appartementen in het bijzondere terrassengebouw Bellevue in Utrecht gaat beginnen. In het gebouw komen 163 koopwoningen en tijdens de eerste fase worden 81 appartementen verkocht. Prijzen starten vanaf 570.000 euro voor 71 vierkante meter.

De bouw van Bellevue, dat in totaal uit drie gebouwen bestaat, moet dit jaar beginnen. Het project wordt gebouwd naast de Gele Brug in Leidsche Rijn Centrum. De 163 woningen variëren in grootte van 28 tot 182 vierkante meter.

De woningen waarvan de verkoop deze maand start, variëren in woonoppervlakte van 71 tot 182 vierkante meter. De goedkoopste appartementen zijn te koop voor 570.000 euro. De grootste woningen gaan voor een prijs vanaf 900.000 euro.

In een later stadium zullen ook de woningen tussen de 28 en 80 vierkante meter verkocht gaan worden en die variëren in prijs tussen de 215.000 en 570.000 euro.

De woningen worden aangeprezen als luxe en duurzame appartementen. Omdat er een hoogteverschil overbrugd moet worden op de locatie, is er gekozen voor een terrassengebouw. Er komen parkeerplekken voor de bewoners onder het gebouw, de woningen zijn energieneutraal en gasloos.