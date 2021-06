Eerste woningen Wonderwoods in de verkoop; prijzen tussen 342.000 en 1.155.000 euro

De eerste woningen van het veelbesproken vastgoedproject Wonderwoods staan te koop. De twee groene torens van 73 en 105 meter hoog komen tegenover het Beatrixgebouw aan de Croeselaan in Utrecht te staan. Appartementen van één kamer staan te koop voor 342.000 euro. Iets ruimer wonen? Een appartement met vier kamers kost 1.155.000 euro.

De twee torens krijgen naast 410 koop- en huurwoningen, kantoorruimte, horeca, sportfaciliteiten, winkels, educatiecentrum ook honderden bomen en duizenden struiken. Al het groen wordt aangeplant op de gevel, dakterrassen en in verschillende binnentuinen. In de garage van Wonderwoods staan straks deelfietsen -auto’s en scooters klaar voor de bewoners.

Het vastgoedproject heeft al meerdere awards in de wacht gesleept. De bouw is gestart in 2020, de eerste appartementen zijn eind 2023 klaar en het hele project moet afgerond zijn in 2024.

Woningen?

De eerste dertig woningen zijn nu in de verkoop gegaan. De appartementen variëren in prijzen van 342.000 euro tot 1.155.000 euro. Voor het goedkoopste bedrag krijgt de koper één kamer van zo’n 50 vierkante meter. Een appartement met twee kamers, van zo’n 56 vierkante meter, moet 368.000 euro opleveren. Voor 1.155.000 euro krijgen de kopers vier kamers en in totaal 157 vierkante meter.