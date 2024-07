‘Extreme prijsstijging’ Utrechtse koopwoningen

De Utrechtse prijzen van bestaande koopwoningen stijgen buitengewoon hard. De grootste stijging deed zich voor in het centrum. De prijzen zijn hier maar liefst 15 procent hoger in het tweede kwartaal vergeleken met een kwartaal eerder. Volgens Brecheisen makelaars heeft een dergelijke extreme prijsstijging zich in decennia niet meer voorgedaan.

Brecheisen makelaars maakt elk kwartaal een rapport met cijfers over Utrecht. De cijfers zijn opgedeeld in Utrecht ‘centrum’, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. In deze stadsdelen stegen de prijzen respectievelijk met 11, 13 en 3 procent. Met uitzondering van Vleuten-De Meern stegen de prijzen in Utrecht een stuk sneller dan landelijk. Volgens de NVM was er sprake van een landelijke stijging van 7,2 procent in het tweede kwartaal, ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Mediane huizenprijs

Brecheisen makelaars houdt ook de mediane huizenprijs bij. Dit is een maat waarmee de makelaar uitdrukt wat een ‘typisch’ huis kost. De mediane huizenprijs van een bestaande koopwoning bedraagt in Utrecht in het tweede kwartaal 444.000 euro. Een kwartaal eerder was dit nog 418.500 euro. Het gaat hierbij om de mediane huizenprijs exclusief Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Per vierkante meter is de mediane prijs in Utrecht (ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal) 5.058 euro. In Leidsche Rijn is dit 4.857 euro en in Vleuten-De Meern 4.662 euro.

Massale zoektocht naar koopwoning

Marcel Arendsen, algemeen directeur van Brecheisen makelaars, vertelt dat er momenteel 24.000 ‘actieve zoekers’ zijn in Utrecht. Dit zijn mensen die meerdere malen naar een huis zoeken op Funda. Hoewel er in de zomer altijd wat meer mensen op zoek zijn naar een huis, is de stijging dit jaar een stuk groter dan normaal, vertelt Arendsen.

Het aanbod in Utrecht steekt nogal schril af bij de 24.000 ‘actieve zoekers’. Volgens Arendsen zijn er op dit moment slechts zo’n 400 woningen te koop. Deze scheve verhouding is mede debet aan de hoge verkoopprijzen. Volgens de makelaar komen de hoge verkoopprijzen vaak tot stand doordat één koper fors meer biedt dan de andere bieders. Zo’n bod komt vaak tot stand doordat iemand het wachten en zoeken beu is.

‘Markt blijft naar verwachting oververhit’

Brecheisen makelaars verwacht dat de prijzen de komende jaren gestaag blijven stijgen. Dit komt door de nog altijd relatief lage rente en het beperkte bouwtempo. Ook is er volgens de makelaar te weinig bouwcapaciteit. De makelaar spreekt van een markt die wordt gedreven door ‘fear of missing out’ en verwacht verder oplopende woningtekorten. Ook is de makelaar allerminst optimistisch over de huurmarkt. Brecheisen makelaars verwacht dat beleggers minder in nieuwe huurwoningen investeren als gevolg van de Wet Betaalbare Huur. Hierdoor zal het tekort aan huurwoningen niet worden opgelost, verwacht Brecheisen.