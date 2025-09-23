Gemeente Utrecht bepaalt koers voor nieuwe wijk Rijnenburg: groen, autoluw en voor iedereen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitgangspunten gepresenteerd voor Rijnenburg, een nieuw stadsdeel ten zuiden van Leidsche Rijn. De wijk moet groen, autoluw en inclusief worden en biedt ruimte aan 22.000 tot 25.000 woningen voor zo’n 50.000 inwoners. De bouw start naar verwachting rond 2035.

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening) noemt het plan “een cruciale mijlpaal” in tijden van woningnood: “We bouwen hier niet alleen huizen, maar aan een toekomst voor 50.000 mensen.”

Wonen voor iedereen

Rijnenburg wordt een diverse, stedelijke wijk met voorzieningen, werkgelegenheid, groen en water. Er komt een mix van woonvormen en prijsklassen, zodat jong en oud, alleenstaanden en gezinnen er terechtkunnen.

Gezond en autoluw

De inrichting moet de fysieke, mentale en sociale gezondheid van bewoners stimuleren met ontmoetingsplekken, sport- en speelvoorzieningen en ruimte voor cultuur. Openbaar vervoer, fiets en lopen krijgen prioriteit; auto’s worden geparkeerd in hubs aan de randen, waardoor de wijk grotendeels autovrij blijft.

Natuur centraal

In de ontwikkeling wil de gemeente water en bodem sturend laten zijn. Bestaande watergangen en groene zones blijven behouden, er komt ruimte voor waterberging en woningen verrijzen vooral op hoger gelegen delen. Ook komen er veel parken en natuur- en recreatiegebieden, met ook plek voor energieopwekking en sport.