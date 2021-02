GroenLinks: maak bouw ruim duizend woningen bij Douwe Egberts-fabriek mogelijk  

Er kunnen ruim duizend woningen gebouwd worden bij de Douwe Egberts-fabriek aan het Amsterdam Rijnkanaal in Utrecht. Dat is althans het plan van GroenLinks. Het terrein is een van de bouwlocaties die GroenLinks-leider Jesse Klaver vrijdag presenteert als onderdeel van zijn plan de wooncrisis te bezweren.

In het gebied van 120.000 m2 bij de Douwe Egberts-fabriek staan nu driehonderd woningen, terwijl dit er volgens de politieke partij ruim duizend zouden kunnen zijn. Bouwplannen voor deze plek komen moeilijk van de grond vanwege geur- en geluidsoverlast.

Ook zouden de fabriekseigenaren niet echt zin hebben om mee te werken aan het plan. In 2019 zeiden meerdere politieke partijen al eens dat woningbouwplannen geblokkeerd worden.

GroenLinks-raadslid Floor de Koning: “Dat vindt GroenLinks eeuwig zonde. De woningnood is enorm. En dit is een prachtige centrale plek aan het kanaal, waar veel mensen dolgraag zouden wonen. We roepen de fabriekseigenaren daarom op de plannen niet langer te blokkeren, maar mee te werken aan oplossingen voor de wooncrisis en te investeren in een schonere fabriek.”

Oproep

Vrijdag stelt De Koning via schriftelijke vragen voor om woningbouw in dit gebied op te nemen in het toekomstplan van Utrecht, waar de gemeenteraad binnenkort over besluit. Ook vraagt ze om een onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de blokkade van woningbouw door Douwe Egberts te doorbreken.

Tot slot pleit ze voor financiële bijdrages van de fabriek en ontwikkelaars om de bronnen van geur- en geluidsoverlast van Douwe Egberts te verminderen. Op die manier zou de leefbaarheid in de wijk verbeteren en ontstaan er mogelijkheden voor het bouwen van meer woningen.

Om de wooncrisis te bestrijden zijn er voor de komende twintig jaar al plannen voor 60.000 nieuwe woningen in Utrecht. GroenLinks wil de woningen bouwen binnen de stad, dichtbij openbaar vervoer en werk. Het gebied bij de Douwe Egberts-fabriek past hier volgens de partij goed bij.

Slimme en duurzame keuzes

Ook andere steden presenteren vandaag voorstellen voor opvallende woningbouwlocaties, waaronder het vervangen van vliegveld Rotterdam – the Hague Airport en de snelweg A10-west bij Amsterdam door woningen. “We moeten slim en duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte en keuzes maken waar mensen nu en in de toekomst echt iets aan hebben”, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver.