Het zomerse leven in een Utrechtse leefstraat: ‘Het is een verlenging van je woonkamer’

Geen auto’s voor de deur, maar meer ruimte om buren te ontmoeten en op straat te spelen. In onze stad transformeren iedere zomer een aantal straten wekenlang in zogenoemde leefstraten. Ook dit jaar is het leven in onder andere de Lindestraat nog tot 31 augustus net even anders dan anders.

Midden op straat staat een picknicktafel en ligt allerlei speelgoed. Er staan stoelen, verderop nog meer tafels en her en der hangen slingers, want het was een feestelijke periode. Een deel van de Lindestraat is namelijk vier weken lang omgetoverd tot leefstraat.

“Het is een verlenging van je woonkamer”, zegt Robin Molenaar, een van de initiatiefnemers. Hij woont met zijn gezin midden in de straat. “We zijn al een gezellige straat, maar de leefstraat maakt het nog makkelijker voor iedereen om contact te maken en het ijs te breken.” Een buurvrouw die aan komt wandelen vult aan: “Het werkt aanstekelijk. Ook alle kinderen spelen meer buiten.”

Samen eten

Terwijl Robin aan een van de picknicktafels zit, speelt zijn zoontje met twee andere kinderen uit de straat. Een van hen is Imke. “Ik vind het heel leuk dat er geen auto’s zijn en dat we ’s avonds tegelijk buiten eten”, zegt ze. Wat haar betreft, was de hele straat een leefstraat geworden. “Dan hadden we nóg meer ruimte om te spelen.”

“We noemen het ook wel ‘Camping De Lindestraat’”, grapt Robin. “Samen buiten eten is ook erg gezellig. En als de kinderen naar bed zijn, drinken de ouders nog een borrel. Het is een gedeelde voortuin.”

Het is de vijfde zomer dat de Lindestraat een leefstraat is. Niet alleen de ouders en kinderen zijn fan, maar ook Lies, een van de oudste bewoners van de straat. Ze woont er al ruim 40 jaar. “Ik ben echt voor”, vertelt ze enthousiast. “Ik moedig andere mensen aan om dit ook te doen. Elke zomer is het weer anders. Ik hou van de gezelligheid, de vrijheid en de spelende kinderen.”

Handtekeningen verzamelen

Net als de Lindestraat transformeerden ook de Grasstraat, Hennepstraat, Malakkastraat, Mendelssohnstraat, Van Limburg Stirumstraat en Balistraat deze zomer tot leefstraten. Sommigen deden dat voor het eerst, anderen al vaker. Op de ene locatie organiseren bewoners ook activiteiten, op de andere niet. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze van tevoren hebben voldaan aan de tien voorwaarden van de gemeente.

“Je doorloopt een aantal stappen”, legt Robin uit. “Het is niet alleen een formuliertje invullen.” Zo moet er genoeg draagvlak in de buurt zijn, anders gaat het niet door. Bewoners dienen vervolgens een aanvraag in bij de gemeente. Naast genoeg handtekeningen is een plan nodig voor het parkeren voor omwonenden en voor de bereikbaarheid van bijvoorbeeld vuilniswagens. Verder is het een vereiste dat een straat bereikbaar blijft voor hulpdiensten en fietsers en mogen alleen 30km/u-straten meedoen.

Experiment

De afgelopen jaren verschenen al leefstraten in meerdere Nederlandse steden, zoals Rotterdam, Groningen en Haarlem. Utrecht experimenteerde er in 2016 voor het eerst mee. Allemaal zagen ze dat buurtbewoners meer contact met elkaar hadden dan voorheen. In Arnhem is er dit jaar voor het eerst ook een.

In de Lindestraat staat zaterdag de jaarlijkse afsluitende barbecue op het programma voor de hele straat. Zondag worden de borden weggehaald en zijn de vier parkeerplaatsen weer vrij voor auto’s. Als het aan de Lindestraat ligt, staan die borden er volgende zomer gewoon weer.