Hoe willen we Utrecht gaan bebouwen? Regio en Rijk presenteren visie ‘Utrecht Nabij’

Naar verwachting zijn er de komende 20 jaar 104.000 tot 125.000 nieuwe woningen en locaties voor ruim 80.000 banen nodig in de regio Utrecht. Maar waar moet er gebouwd gaan worden? Daarvoor hebben Utrecht en het Rijk een visie gepresenteerd.

De partijen willen woon-werklocaties ontwikkelen in een U-vormig gebied rond de stad Utrecht, dat loopt van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en Utrecht Science Park naar Overvecht. Ook wijzen ze enkele belangrijke locaties in de regio aan om verder te ontwikkelen.

Het aantal mensen dat in Utrecht woont, werkt en studeert stijgt harder dan waar dan ook in Nederland. Om die groei op te vangen, zijn er in 2040 tussen de 104.000 en 125.000 woningen nodig en locaties voor ruim 80.000 banen.

Als er zoveel woningen bijkomen, komt de bereikbaarheid van de regio steeds meer onder druk te staan. Hiervoor is de visie Utrecht Nabij gemaakt. De Rijksoverheid, de provincie Utrecht, Utrechtse gemeenten, NS en ProRail hebben die visie samen gemaakt. ‘Nabij’ staat voor de wens van de partijen om in de buurt van plekken te bouwen waar mensen al wonen, werken en openbaar vervoer is.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De visie moet zorgen voor genoeg ruimte om te wonen en te werken, Utrecht Science Park beter bereikbaar maken en zorgen voor minder druk op station Utrecht Centraal.

“De komende jaren gaan we in de provincie Utrecht veel woningen bouwen”, zegt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). “Daar horen ook ov- en fietsverbindingen bij en aansluiting op het wegennet. De plannen die we vandaag presenteren laten een sterke, integrale benadering zien van de ruimtelijke opgaven waar we in Nederland voor staan.”

Dichtbij en goed verbonden

Rijk en regio willen dat woningen, werklocaties en voorzieningen in 2040 dicht bij elkaar liggen en goed bereikbaar zijn. Ook moeten de Utrechtse landschappen hun kwaliteit behouden en goed toegankelijk zijn vanuit stad en dorp. De komende 20 jaar wordt daarom vooral binnenstedelijk bijgebouwd en in de buurt van nieuwe en bestaande ov-knooppunten: plekken waar bus, tram, trein, fiets en auto samenkomen.

In de visie staat dat nieuwbouw in Utrecht zich moet concentreren rondom ov-knooppunten in een U-vormig gebied van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en USP naar Overvecht. Dit komt bovenop de bestaande bouwplannen zoals de Cartesiusdriehoek, Merwedekanaalzone en het Beurskwartier.

Bereikbaarheid onder druk

Meer ruimte voor wonen en werken heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio. Daarom zet Utrecht Nabij zwaar in op mobiliteit. Zo krijgen het ov- en fietsnetwerk een upgrade om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor autoritten. En er komen locaties rondom Utrecht waar je vanuit de auto overstapt op ov of fiets om verder richting de stad te reizen.

Tegelijkertijd blijft Utrecht als nationaal knooppunt onder druk staan. Daarom is het van belang dat er de komende decennia ook andere oplossingen komen om de doorstroming van de Ring Utrecht te verbeteren en Utrecht Centraal bereikbaar te houden.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “We leggen hiermee de basis voor de toekomst van onze stad in de regio, waar we bouwen aan woningen, een stabiele economie stimuleren en slim omgaan met onze mobiliteit.”