Hoge woningprijzen Merwedekanaalzone roepen hoop reacties op

De hoge woningprijzen in de nieuwe Merwedekanaalzone roepen een hoop reacties op. Zo gaat het goedkoopste tweekamerappartement er voor 371.000 euro over de toonbank. Voor een rijtjeshuis wordt 760.000 euro gevraagd. De PvdA vindt het veel te duur. Ontwikkelaar BPD laat weten dat dit samen met de gemeente besloten is – en benadrukt dat er ook betaalbare huur komt.

De woningnood is hoog; voor starters is het kopen van een huis vaak onmogelijk. Toen de eerste woningprijzen van de nieuw te bouwen Merwedekanaalzone werden bekendgemaakt, riepen deze dan ook een hoop reacties op. Verschillende politici en bewoners van Utrecht vinden de prijzen fors.

PvdA-raadlid Bülent Isik maakt zich kwaad als hij de koopprijzen ziet: “We willen toch een stad voor iedereen zijn? Nou, met deze prijzen zijn we dat niet. Een verpleegkundige, een politieagent of een loodgieter zijn hier dus niet aan het juiste adres. Op deze manier zijn we alleen een samenleving voor de rijken.”

De aangekondigde woningprijzen zijn voor de PvdA aanleiding om opheldering te vragen bij het college. “We hebben een woningcrisis, als we op deze manier de woningbouwopgave aanpakken dan gaan we het niet redden. Als we op deze manier gaan verdichten dan kunnen we beter ophouden. We zijn hier geen Parijs, Londen of Tokio, maar gewoon een mooie provinciestad.” De PvdA gaat donderdagavond in de gemeenteraad vragen stellen over de situatie.

Reactie gemeente Utrecht

Overigens staat de PvdA niet alleen. De gemeente Utrecht vindt de prijzen ook fors: “Wij vinden dit ook een hoop geld. Het laat nog eens zien hoe hoog de druk is op de Utrechtse woningmarkt en dat het heel belangrijk is afspraken te maken over een betaalbaar aanbod. In 2014 hebben we wel 20 procent sociaal afgesproken en we zijn nu met BPD in overleg over of we meer betaalbare woningen kunnen toevoegen, zowel sociaal als middenhuur. Dit heeft ook te maken met de ruilafspraken met BPD en Mitros voor het project De Mix in Overvecht. In de gehele Merwedekanaalzone komt uiteindelijk een mix van sociale huur, middenhuur, betaalbare koop en dure koop. De afspraak hierbij is dat in de gehele Merwedekanaalzone 30 procent sociale huur komt.”

Reactie ontwikkelaar

Ontwikkelaar BPD laat weten dat juist in overleg met de gemeente besloten is om hier ook woningen te bouwen voor ‘kapitaalkrachtige’ Utrechters. De woordvoerder zegt verder: “Op voorspraak van en in overleg met de gemeente is aanvankelijk bepaald dat op deze plek in Merwede ruimte wordt gegeven aan grote gezinswoningen in het vrije segment.”

De woningprijs wordt verder door de markt bepaald, zegt BPD: “De prijsvorming van de koopwoningen wordt door de markt bepaald en grotere woningen aan de rand van de binnenstad zijn schaars. Dat zal niet veranderen, vanwege de beperkte beschikbare ruimte en de hoge binnenstedelijke grond- en bouwprijzen.”

Rand van Utrecht

De woningschaarste is overigens niet alleen een probleem in Utrecht. BPD: “Dit is zichtbaar in heel Nederland, met name in de Randstad. We komen landelijk nu al 300.000 woningen tekort omdat we alles binnenstedelijk proberen op te lossen. Daar bouwen is tijdrovend en duur en het tekort zal het komende decennium blijven oplopen. Zeker zolang er geen plekken worden aangewezen aan de randen van de stad, waar sneller tot grootschalige woningontwikkeling kan worden gekomen.”

Ook betaalbare huur

BPD laat echter ook weten dat ze voorstander zijn van gemengde wijken. De verschillende websites van ontwikkelaar BPD, van de gemeente Utrecht en van het project De Nieuwe Defensie spreken van 600 woningen, maar dat is volgens een woordvoerder van BPD al gedateerd. Er komen er 800.

De woordvoerder van BPD legt uit: “Aangezien wij net als de gemeente geloven dat gemengde wijken het meest toekomstbestendig en gezond zijn, hebben we afgesproken nog 200 betaalbare huurwoningen extra aan het programma toe te voegen. Dit betreffen 100 sociale huurwoningen en 100 middeldure huurwoningen, waarmee starters en middeninkomensgroepen op de Utrechtse woningmarkt kunnen worden bediend. Er komen op deze plek dus 40 procent sociale en betaalbare huurwoningen en 60 procent koopwoningen in het vrije segment.”