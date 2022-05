Huizen duurder in Utrecht, dus gaat prijsgrens opkoopbescherming ook omhoog

De prijsgrens waarbij huizen niet opgekocht mogen worden om daarna weer te verhuren gaat flink omhoog in Utrecht. Dit komt doordat de waarden van huizen in Utrecht ook gestegen zijn. Vanaf 1 juli vallen alle huizen in Utrecht tot 487.000 euro onder de regel.

Een woning kopen in Utrecht om vervolgens te verhuren, dat moet verleden tijd worden. Daarvoor is opkoopbescherming bedacht. Dat is een regel die ervoor zorgt dat woningen met een bepaalde WOZ-waarde vier jaar na de aankoop niet verhuurd mogen worden. Met de regel moet het opkopen van huizen door beleggers en pandjesbazen voorkomen worden. Zo blijven er meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die een huis willen kopen om er zelf te gaan wonen.

Omdat de regel gekoppeld is aan de WOZ-waarde wordt ook de prijsgrens jaarlijks opnieuw bekeken. Eerder lag de grens nog op 440.000 euro, vanaf juli wordt dat dus 487.000 euro. Met dit bedrag moet 60 procent van alle koopwoningen in Utrecht onder de maatregel vallen.