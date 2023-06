Huurteam Utrecht: ‘Utrechtse huurders betaalden in 2022 gemiddeld 172 euro per maand te veel’

Te hoge huur, verkeerd berekende servicekosten, een onduidelijk huurcontract of bedreiging door de verhuurder. Het Huurteam Utrecht hielp in 2022 ruim 700 Utrechtse huurders gratis met dit soort problemen. Uit de jaarrapportage van het Huurteam, dat werkt in opdracht van de gemeente Utrecht, blijkt dat het Huurteam voor ruim 600.000 euro huurverlaging heeft gezorgd. Dat is een recordbedrag voor Huurteam Utrecht.

Het werk van het huurteam is erop gericht om de huurprijs van particuliere huurwoningen in overeenstemming te brengen met de huurprijswetgeving. Naast de huurprijs gaat het hierbij ook om andere zaken waarbij verhuurders zich niet aan de wet houden, zoals achterstallig onderhoud, onjuiste servicekosten en all-in contracten.

In totaal bedroeg de huurverlaging in 2022 601.170 euro. Dat is ongeveer een halve ton meer dan voorgaande jaren. Huurteam Utrecht heeft daarmee in 2022 een recordbedrag aan huur omlaag weten te krijgen in procedures die door huurders werden aangespannen tegen hun verhuurder. “Deze cijfers geven een duidelijk signaal af aan verhuurders die zich niet aan de wet houden: je komt hier niet mee weg”, zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. “Met deze controles willen we ervoor zorgen dat verhuurders zich aan de regels houden, zodat bewoners voor de prijs die ze betalen krijgen waar ze recht op hebben. Verhuurders die misbruik maken van de woningnood, zijn in Utrecht niet welkom.”

Gemiddeld is de huurverlaging per maand echter wel gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Uit de cijfers van 2022 blijkt dat Utrechters die aanklopten bij het Huurteam gemiddeld 172 euro per maand te veel betaalden. Dat was in 2021 gemiddeld 195 euro per maand te veel. In één situatie adviseerde het Huurteam de huurder vorig jaar een huurverlaging van 1053 euro per maand.

Controles

Het huurteam heeft in 2022 een stuk meer controles uitgevoerd dan eerdere jaren. In totaal heeft Huurteam Utrecht vorig jaar 715 woonruimtes bezocht, in 646 gevallen werden misstanden geconstateerd. Op dat moment is een vervolgtraject mogelijk en kan er een procedure in gang worden gezet, zoals huurverlaging, servicekosten, toetsing of onderhoud. 435 adressen zijn een vervolgtraject gestart, waarvan een deel nog loopt.

De huurverlagingsprocedure was de meest voorkomende procedure die het Utrechtse Huurteam in 2022 adviseerde aan de huurders. Daaropvolgend werd de servicekostenprocedure het meest geadviseerd. In 2021 was dit precies andersom, toen werd servicekostenprocedure het vaakst geadviseerd en huurverlagingsprocedure als tweede.

Intimidatie en bedreiging

Er waren niet alleen problemen met huurkosten. Ook het aantal meldingen van intimidatie en bedreiging nam in 2022 toe. In 2022 zijn er 94 meldingen geregistreerd. In 2021 waren dat er nog 69. “Gevallen van intimidatie of bedreiging zijn een grove inbreuk op het gevoel van veiligheid van de huurder, of het nu gaat om een terloopse dreigende opmerking of daadwerkelijk geweld”, zo is in de jaarrapportage te lezen. De meest voorkomende vorm van intimidatie en bedreiging was het opzeggen van huur of huisuitzetting. Als tweede volgt verbaal geweld. In 2021 kwam het opzeggen van de huur of huisuitzetting ook al het vaakst voor, gevolgd door stalken en onverwacht de woning binnenkomen.